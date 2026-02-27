  1. Privatkunden
Teurer Entscheid Kanton stellt Ex-Militär mit Russland-Bezügen ein – nach 2 Monaten ist er wieder weg

Sven Ziegler

27.2.2026

Der Kanton Appenzell Ausserrhoden stellte 2025 einen Ex-Offizier mit russlandfreundlichen Publikationen ein. (Symbolbild)
Der Kanton Appenzell Ausserrhoden stellte 2025 einen Ex-Offizier mit russlandfreundlichen Publikationen ein. (Symbolbild)
KEYSTONE

Ein ehemaliger Oberstleutnant mit Russland-Bezug wird in Appenzell Ausserrhoden angestellt – und wenige Monate später freigestellt. Der Fall endet mit einem Vergleich, der den Kanton teuer zu stehen kommt.

Sven Ziegler

27.02.2026, 07:32

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der Kanton Appenzell Ausserrhoden stellte 2025 einen ehemaligen Generalstabsoffizier ein, der russlandfreundliche Artikel publiziert.
  • Wenige Monate nach bestandener Probezeit wurde er freigestellt, offiziell ohne Kündigung, aber mit Vergleich und Entschädigung.
  • Rechtsexperten stellen infrage, ob die Begründung mit einem «gestörten Vertrauensverhältnis» juristisch haltbar war.
Mehr anzeigen

Der Kanton Appenzell Ausserrhoden hat sich von einem neu angestellten Koordinator im Bevölkerungsschutz getrennt – und dafür offenbar tief in die Tasche gegriffen. Das berichtet das «St. Galler Tagblatt »unter Berufung auf eigene Recherchen sowie «SRF Investigativ».

Der ehemalige Oberstleutnant im Generalstab trat seine Stelle im Februar 2025 an. Seine publizistische Nebentätigkeit mit russlandfreundlicher Tendenz habe er im Bewerbungsgespräch offengelegt, sagt er gegenüber der Zeitung. Die Probezeit verlief laut seinen Angaben positiv.

Ende Juni folgte dennoch die Freistellung. Im Kündigungsschreiben ist von einem «erheblichen Reputationsrisiko» die Rede, das durch veröffentlichte Artikel entstanden sei. Das Vertrauensverhältnis gelte als dauerhaft gestört.

Zur formellen Kündigkung kam es nie

Rechtsexperte Urs Saxer bezeichnete die Begründung gegenüber dem« St. Galler Tagblatt» als «rechtlich heikel». Auch unbequeme Ansichten seien durch die Meinungsfreiheit geschützt.

Zu einer formellen Kündigung kam es jedoch nicht. Stattdessen einigte man sich auf einen Vergleich. Der Mann blieb bis Ende Januar 2026 auf der Lohnliste des Kantons und erhielt zusätzlich eine Abgangsentschädigung, deren Höhe nicht bekannt ist. Das kantonale Personalgesetz sieht bei solchen Aufhebungen maximal sechs Monatslöhne vor.

Teuer, verspätet, umstritten. 377 Millionen – schon wieder wankt ein Mega-Projekt der Armee

Teuer, verspätet, umstritten377 Millionen – schon wieder wankt ein Mega-Projekt der Armee

Brisant ist der Fall auch wegen der Vergangenheit des Ex-Offiziers: 2013 absolvierte er auf Entsendung des damaligen Bundesrats Ueli Maurer eine Ausbildung an der russischen Militärakademie und arbeitete später für die OSZE in Wien. Hinweise auf strafbare Handlungen liegen laut Bericht nicht vor.

Der Kanton äussert sich zu Details nicht und verweist darauf, man handle «auf der Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen». Das Verteidigungsdepartement bestreitet gegenüber dem «St. Galler Tagblatt», Einfluss auf Anstellung oder Auflösung genommen zu haben.

