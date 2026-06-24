Weil sie ihre Hühner und deren Eier schützen wollte, griff eine 58-jährige Landwirtin zum Gewehr. Der Schuss auf eine Krähe verfehlte jedoch sein Ziel und traf stattdessen ein Nachbarhaus.

Darum geht’s Eine Landwirtin wollte in Reute AR mit einem Gewehr ihre Hühner vor einer Krähe beschützen.

Ihr Schuss verfehlte das Ziel und traf stattdessen die Fensterscheibe eines benachbarten Wohnhauses.

Verletzt wurde niemand, die Polizei ermittelt jedoch und zeigt die Frau wegen Gefährdung des Lebens an.

Ein Schuss auf eine Krähe hat in Schachen bei Reute AR zu einem gefährlichen Zwischenfall geführt. Das Projektil verfehlte den Vogel, durchschlug die Fensterscheibe eines benachbarten Wohnhauses und prallte in einem Zimmer gegen eine Wand.

Wie die Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden mitteilt, wurde der Vorfall erst mehrere Tage später bekannt. Eine Anwohnerin meldete am Dienstag ein Loch in einer Fensterscheibe ihres Hauses. Die anschliessenden Ermittlungen führten zu einer benachbarten Landwirtin.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte die 58-Jährige bereits am Samstag auf ihrem Grundstück mit einem Flobert-Gewehr auf eine Krähe geschossen. Sie wollte damit ihre Hühner beziehungsweise deren Eier vor dem Vogel schützen. Der Schuss verfehlte jedoch sein Ziel.

Bäuerin wird angezeigt

Das abgefeuerte Projektil flog weiter und durchschlug die Fensterscheibe eines benachbarten Wohnhauses. Im Inneren des Gebäudes prallte es gegen eine Wand. Verletzt wurde niemand, am Haus entstand jedoch Sachschaden.

Die Polizei klärt die genauen Umstände des Vorfalls ab. Gegen die Landwirtin wird Anzeige wegen Gefährdung des Lebens erstattet. Zudem prüfen die Behörden mögliche Verstösse gegen das Waffen-, Jagd- und Tierschutzrecht.