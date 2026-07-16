Warum werden Menschen zu Betrüger*innen? Laut dem Zürcher Forensiker Elmar Habermeyer gibt es darauf keine einfache Antwort. Im Gespräch erklärt er, weshalb die meisten Täter psychisch gesund sind, wie sich Hemmschwellen verschieben – und warum viele ihre Taten immer weiter ausdehnen.

Von Kleindelikten zum Millionen-Coup «Appetit kommt beim Essen» – Forensiker erklärt, wieso wir betrügen

Darum geht’s Ein Mann muss sich am Mittwoch vor dem Bezirksgericht Zürich wegen gewerbsmässigen Betrugs verantworten.

Betrug entsteht laut einem Zürcher Forensiker aus unterschiedlichen Motiven – etwa Geld, Kränkung oder dem Wunsch nach Anerkennung.

Wer mit Betrug Erfolg hat und nicht erwischt wird, verliert oft die Hemmschwelle.

Die meisten Betrüger sind psychisch unauffällig und keine genialen Hochstapler. Entscheidend sind oft Gelegenheit und das Ausbleiben von Konsequenzen. Zusammenfassung erstellt mit

Am Mittwoch steht ein Mann vor dem Bezirksgericht Zürich. Er soll rund 3.2 Millionen Franken von einer Zürcher Firma ergaunert haben. Doch warum wird ein Mensch Betrüger oder Hochstapler? Ob Millionenbetrug an einem Unternehmen oder kleinere Veruntreuungen am eigenen Arbeitsplatz: Die Beweggründe von Betrügerinnen und Betrügern sind vielfältig. «Es gibt nicht das eine Motiv», sagt Prof. Dr. med. Elmar Habermeyer, Direktor der Forensischen Psychiatrie und Psychotherapie an der Psychiatrischen Universitätsklinik Zürich. Im Gespräch erklärt er, weshalb Menschen betrügen und weshalb sich die Hemmschwelle mit der Zeit verändern kann.

Wer betrügt, tut dies aus unterschiedlichen Gründen. Manche wollten sich bereichern, andere hätten das Gefühl, im Beruf übergangen worden zu sein und würden sich «das zurückholen, was ihnen zusteht». Wieder andere hätten hochstaplerische Neigungen und wollten mit Geld oder Luxus ihren Selbstwert stärken. Oft würden sich mehrere Motive überlagern.

«Gerade Menschen mit einem labilen Selbstwert können versuchen, diesen durch Konsum, Geld oder Reichtum auszugleichen», sagt Habermeyer. Das erkläre jedoch lediglich einen möglichen Hintergrund und nicht automatisch eine Straftat.

Betrug ist meist keine Folge einer psychischen Erkrankung

Einen direkten Zusammenhang zwischen Betrug und schweren psychischen Erkrankungen sieht Habermeyer nicht. Deshalb würden Betrüger auch häufig gar nicht psychiatrisch begutachtet, sondern im normalen Strafverfahren beurteilt. «Es ist in den meisten Fällen die Aufgabe des Justizsystems, den Fall einzuschätzen und dementsprechend auch eine gerechte Strafe anzusetzte», sagt Habermeyer.

Psychiatrische Universitätsklinik Zürich Dr. Elmar Habermeyer ist Direktor der Forensischen Psychiatrie und Psychotherapie an der Psychiatrischen Universitätsklinik Zürich. Zuvor war er unter anderem stellvertretender Klinikdirektor an der Universität Rostock sowie Oberarzt am Universitätsklinikum Aachen.

Es gebe allerdings Persönlichkeitsmerkmale, die betrügerisches Verhalten begünstigen könnten. Besonders bei Hochstapler*innen fänden sich häufiger narzisstische oder histrionische Züge. Diese Menschen seien oft stark auf ihre Wirkung nach aussen bedacht, könnten charmant auftreten und andere gezielt beeinflussen. «Aber auch das bietet nur einen Erklärungsansatz», betont Habermeyer. Es führe nicht zwangsläufig dazu, dass jemand Betrug begehe.

Hohe Intelligenz ist keine Voraussetzung

Dass Betrüger besonders intelligent sein müssen, hält Habermeyer für einen Irrtum. «Manchmal sind sie intelligent, manchmal aber auch nicht», sagt er. Er habe sogar Fälle erlebt, in denen Menschen mit unterdurchschnittlicher Intelligenz erfolgreich Betrug begangen hätten.

Mitunter könne gerade ein einfaches Auftreten dazu führen, dass das Umfeld nicht misstrauisch werde. «Man unterschätzt das Gegenüber eher und tappt deswegen in die Falle», sagt Habermeyer. Hohe Intelligenz sei deshalb «auf keinen Fall ein Marker» für betrügerisches Verhalten.

Der Erfolg senkt die Hemmschwelle

Ein entscheidender Faktor sei häufig nicht der erste Betrug, sondern das Ausbleiben von Konsequenzen. Wer über längere Zeit erfolgreich Geld abzweigt und nicht überführt wird, verliert laut Habermeyer nach und nach die Hemmschwelle.

«Die kurzfristigen Erfolge sind enorm verhaltensstabilisierend», sagt Habermeyer. Das heisst, der Erfolg führt dazu, dass die Personen immer weiter machen. Der erste Schritt sei oft noch eine Hürde. Mit der Zeit werde das Verhalten jedoch zur Gewohnheit und kaum noch hinterfragt. «Es funktioniert halt», zieht Habermeyer den Schluss.

Hinzu komme, dass das Risiko, entdeckt zu werden, mit jedem erfolgreichen Betrug kleiner erscheine. «Quick Wins bei relativ geringem Risiko – das ist immer eine problematische Kombination», sagt der Forensiker.

«Das schlechte Gewissen lässt mit der Zeit nach» Elmar Habermeyer Direktor der Forensischen Psychiatrie und Psychotherapie

Viele Täter würden laut Habermeyer nicht mit grossen Beträgen beginnen. Manchmal stehe die Person, die sich hinreissen lassen, zu betrügen, am Anfang in einer finanziellen Notlage. Doch nachdem der erste Betrug unentdeckt geblieben sei, wachse die Versuchung.

«Der Appetit kommt beim Essen», sagt Habermeyer. Viele würden sich zunächst vornehmen, das Geld später wieder zurückzuzahlen. Doch weil nichts passiert, geht es immer weiter. «Gleichzeitig lässt das schlechte Gewissen mit der Zeit nach. Das Risiko, entdeckt zu werden, scheint immer geringer.»

Schliesslich werde das Verhalten Teil des Alltags. «Viele sind ziemlich überrascht, wenn ihre Taten doch auffliegen», erklärt Habermeyer.

Gelegenheit spielt eine grosse Rolle

Der Forensiker sieht bei vielen Fällen einen bekannten Mechanismus: «Gelegenheit macht Diebe.» Wenn Menschen Zugang zu Geld oder Vermögenswerten hätten und die Möglichkeit bestehe, diese unbemerkt abzuzweigen, könne das vorhandene Bereitschaften fördern.

Viele Täter sähen sich dabei gar nicht als Kriminelle. «Sie haben keine Outlaw-Mentalität», sagt Habermeyer. Vielmehr korrumpierten sie sich selbst schrittweise. Sie gewöhnen sich daran, dass ihnen das zusätzliche Geld zur Verfügung steht, und machen immer weiter.

Die meisten Betrüger sind unauffällig

Nach den Erfahrungen des Forensikers sind Betrüger «meistens so gesund wie Sie und ich». Deshalb sei der Umgang mit ihnen in erster Linie Aufgabe der Justiz und nicht der Psychiatrie. Viele würden nach einer Verurteilung ihr Verhalten ändern oder hätten schlicht keine Gelegenheit mehr, weitere Taten zu begehen.

Das Bild des genialen Hochstaplers entspricht oft nicht der Realität. Zwar gebe es diese Fälle, doch sie seien eher die Ausnahme. «Die meisten Betrugsdelikte sind relativ profan», sagt Habermeyer. Oft gehe es schlicht darum, sich Geld anzueignen oder finanzielle Schwierigkeiten auf illegalem Weg auszugleichen. Filme wie «Catch Me If You Can» vermittelten deshalb nur einen kleinen Teil der Wirklichkeit.

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