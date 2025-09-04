Wirbel ums Bellevue au LacArabische Investoren sorgen am Thunersee für Aufruhr
4.9.2025 - 07:50
Der Verkauf des Hotels Bellevue au Lac in Hilterfingen BE an Investoren aus Abu Dhabi sorgt für Unmut bei den Anwohnern. Die neuen Regeln wie das Verbot von Alkohol und Schweinefleisch stossen auf Kritik.
04.09.2025, 07:50
Das Bellevue au Lac an in Hilterfingen BE ist an arabische Investoren verkauft worden. Deren Art, das Hotel zu führen, stösst auf Kritik.
Es get dabei um darum, dass kein Alkohol und Schweinefleisch mehr verkauft würden.
Das liege jedoch nicht am Islam, sondern nur an einem gesünderen Angebot, so ein Sprecher der Investoren.
Der Verkauf des traditionsreichen Hotels Bellevue au Lac am Thunersee an Investoren aus Abu Dhabi hat bei den Einheimischen für Aufregung gesorgt. Die neuen Besitzer, die Seattle International Services, haben das Hotel für über 10 Millionen Franken erworben und führen es nun nach ihren eigenen Vorstellungen.
Dazu gehört laut Recherchen des SRF auch das Verbot von Alkohol und Schweinefleisch, was bei den Anwohnern und Gästen auf gemischte Reaktionen stösst. Ulrich Schneider, ein langjähriger Nachbar des Hotels, zeigt sich wenig begeistert von den neuen Besitzern.
Er kritisiert, dass ein arabischer Investor das Grundstück erworben hat und sieht darin eine Entfremdung des Hotels, das einst ein beliebter Treffpunkt für die Einheimischen war. Sein Sohn war vor dem Verkauf Pächter des Hauses, was die emotionale Bindung der Familie an das Hotel erklärt.
Weitere Investitionen geplant
Ahmed Sharaky, der Vertreter der Investoren, versteht die Aufregung nicht. Er betont, dass keine religiösen Motive hinter den neuen Regeln stehen, sondern, dass man auf gesunde Produkte setze. Das Hotel sei weiterhin für alle Gäste offen, auch wenn einige das neue Konzept kritisch sehen.
Der Trend, dass ausländische Investoren in Schweizer Hotels investieren, ist nicht neu. Seit 2018 haben sie mindestens 1.7 Milliarden Franken in den Kauf von Hotels investiert, ähnlich viel wie Schweizer Investoren. Jürg Zumkehr, ein erfahrener Hotel-Vermittler, erklärt, dass ausländische Investoren oft risikofreudiger sind und die besten Preise bieten.
Die neuen Besitzer des Bellevue au Lac planen weitere Investitionen, darunter einen neuen Pool im Garten. Auch ein weiteres Hotel in Interlaken soll bereits erworben worden sein. Ulrich Schneider bleibt skeptisch gegenüber den Ausbauplänen und äussert seine Bedenken über die Veränderungen.
«Sind die verrückt?»
Eine Touristin aus der Westschweiz äusserte im SRF Unverständnis: «Sind die verrückt? Man sollte uns zuvor informieren, dass es keinen Alkohol gibt.» Die Unruhe im Bellevue au Lac hält an, da der Direktor des Hotels gekündigt hat.
Noch vor kurzem hatte er in einem Interview betont, das Hotel mit dem neuen Konzept in eine erfolgreiche Zukunft führen zu wollen. Doch nun wird er selbst ersetzt, und es bleibt unklar, wie es mit dem Hotel weitergeht.
Mehrere Hoteldirektoren haben bereits unter den neuen Besitzern das Handtuch geworfen, was die Unsicherheit über die Zukunft des Hauses verstärkt.
