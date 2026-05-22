Von Stange getroffenArbeiter auf Baustelle in Crans-Montana ums Leben gekommen
SDA
22.5.2026 - 07:51
Ein 32-jähriger portugiesischer Arbeiter ist auf einer Baustelle in Aminona im Wallis ums Leben gekommen. Er wurde während Bohrarbeiten von einer Stange getroffen, wie die Kantonspolizei mitteilte.
Keystone-SDA
22.05.2026, 07:51
22.05.2026, 07:58
SDA
Bei einem Arbeitsunfall in Aminona in der Gemeinde Crans-Montana ist am Mittwoch ein Mann ums Leben gekommen. Der Unfall ereignete sich kurz nach 14 Uhr auf einer Baustelle. Beim Arbeiter handelte es sich um einen 32-jährigen Portugiesen.
Nach den vorliegenden Angaben führten Arbeiter Bohrarbeiten aus. Dabei traf aus noch ungeklärten Gründen eine Metallstange einen der Arbeiter.
Die Einsatzkräfte der Kantonalen Walliser Rettungsorganisation KWRO 144 leisteten vor Ort medizinische Erstversorgung. Anschliessend flog die Air-Glaciers den Mann mit einem Helikopter in ernstem Zustand ins Universitätsspital CHUV nach Lausanne.
Dort erlag der Arbeiter am frühen Abend seinen Verletzungen. Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eröffnet. Sie soll klären, wie es zu dem tödlichen Arbeitsunfall kommen konnte.
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