  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Von Stange getroffen Arbeiter auf Baustelle in Crans-Montana ums Leben gekommen

SDA

22.5.2026 - 07:51

Beim Opfer handelt es sich um einen 32-jährigen portugiesischen Staatsangehörigen.
Beim Opfer handelt es sich um einen 32-jährigen portugiesischen Staatsangehörigen.
KAPO VS

Ein 32-jähriger portugiesischer Arbeiter ist auf einer Baustelle in Aminona im Wallis ums Leben gekommen. Er wurde während Bohrarbeiten von einer Stange getroffen, wie die Kantonspolizei mitteilte.

Keystone-SDA

22.05.2026, 07:51

22.05.2026, 07:58

Bei einem Arbeitsunfall in Aminona in der Gemeinde Crans-Montana ist am Mittwoch ein Mann ums Leben gekommen. Der Unfall ereignete sich kurz nach 14 Uhr auf einer Baustelle. Beim Arbeiter handelte es sich um einen 32-jährigen Portugiesen.

Nach den vorliegenden Angaben führten Arbeiter Bohrarbeiten aus. Dabei traf aus noch ungeklärten Gründen eine Metallstange einen der Arbeiter.

Die Einsatzkräfte der Kantonalen Walliser Rettungsorganisation KWRO 144 leisteten vor Ort medizinische Erstversorgung. Anschliessend flog die Air-Glaciers den Mann mit einem Helikopter in ernstem Zustand ins Universitätsspital CHUV nach Lausanne.

Dort erlag der Arbeiter am frühen Abend seinen Verletzungen. Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eröffnet. Sie soll klären, wie es zu dem tödlichen Arbeitsunfall kommen konnte.

Mehr Videos aus dem Ressort

«Der Moment vom Leben zum Tod»: So verarbeitet dieser Künstler das Crans-Montana-Trauma

«Der Moment vom Leben zum Tod»: So verarbeitet dieser Künstler das Crans-Montana-Trauma

Der Aargauer Künstler Jonas Deubelbeiss hat das Unglück von Crans-Montana in einer eindrücklichen Live-Performance künstlerisch verarbeitet, bei der er ein Gemälde schuf. Der Erlös daraus soll den Opfern zugutekommen.

13.04.2026

Meistgelesen

3 Punkte, die Kiews jüngste Erfolge im Krieg erklären
Zeidler bricht Interview ab – das Barrage-Drama in 5 Akten
Franzose (21) fährt in Crans-Montana mit Auto in Juweliergeschäft und klaut Uhren

Videos aus dem Ressort

Foodnerds: Dank Biorahm und Geheimzutaten – Ist Janis Ottis' Erdbeerglace das beste der Schweiz?

Foodnerds: Dank Biorahm und Geheimzutaten – Ist Janis Ottis' Erdbeerglace das beste der Schweiz?

Als die Kanadierin Janis Ottis vor 35 Jahren in die Schweiz kam, wollte sie nur das Land kennenlernen und in der Hotellerie arbeiten – heute überzeugt sie mit ihren Glacekreationen Juroren und Eisfreunde gleichermassen. Was ist ihr Geheimnis?

08.08.2020

Jö-Alarm: Hier versteckt sich ein herziges Possum zwischen Plüschtieren in einem Souvenir-Laden

Jö-Alarm: Hier versteckt sich ein herziges Possum zwischen Plüschtieren in einem Souvenir-Laden

Jö-Alarm am Flughafen Hobart auf australischem Tasmanien: Ein echtes Possum mischt sich unter Plüsch-Kängurus und sorgt bei den Kunden für Staunen.

19.03.2026

Beyoncé gewinnt vier Grammys und bricht Rekord

Beyoncé gewinnt vier Grammys und bricht Rekord

Beyoncé gewinnt vier Grammys und bricht Rekord

06.02.2023

Foodnerds: Dank Biorahm und Geheimzutaten – Ist Janis Ottis' Erdbeerglace das beste der Schweiz?

Foodnerds: Dank Biorahm und Geheimzutaten – Ist Janis Ottis' Erdbeerglace das beste der Schweiz?

Jö-Alarm: Hier versteckt sich ein herziges Possum zwischen Plüschtieren in einem Souvenir-Laden

Jö-Alarm: Hier versteckt sich ein herziges Possum zwischen Plüschtieren in einem Souvenir-Laden

Beyoncé gewinnt vier Grammys und bricht Rekord

Beyoncé gewinnt vier Grammys und bricht Rekord

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

USA. Beatles-Star Paul McCartney als letzter Gast in Colbert-Show

USABeatles-Star Paul McCartney als letzter Gast in Colbert-Show

Italien. «Slow Food»-Gründer Carlo Petrini mit 76 Jahren gestorben

Italien«Slow Food»-Gründer Carlo Petrini mit 76 Jahren gestorben

Pause auf Autobahnen. Waymo-Robotaxi bleibt in Hochwasser stecken – Betrieb gestoppt

Pause auf AutobahnenWaymo-Robotaxi bleibt in Hochwasser stecken – Betrieb gestoppt