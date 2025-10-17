  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Unfall in Laax GR Arbeiter von Kettensäge im Gesicht verletzt

Sven Ziegler

17.10.2025

Der Arbeiter wurde von der Kettensäge verletzt.
Der Arbeiter wurde von der Kettensäge verletzt.
Kapo GR

In Laax GR ist am Donnerstagnachmittag ein Arbeiter bei Arbeiten mit einer Kettensäge verletzt worden. Der Mann erlitt eine Schnittwunde im Gesicht und musste ins Spital gebracht werden.

Redaktion blue News

17.10.2025, 10:34

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In Laax wurde ein 30-jähriger Arbeiter bei Arbeiten mit einer Kettensäge verletzt.
  • Der Mann erlitt eine Schnittwunde unterhalb des linken Auges.
  • Er wurde vom Rettungsdienst versorgt und ins Spital Ilanz gebracht.
Mehr anzeigen

Bei einem Arbeitsunfall in Laax GR ist am Donnerstagnachmittag ein Mann im Gesicht verletzt worden. Wie die Kantonspolizei Graubünden mitteilt, war der 30-Jährige kurz vor 15 Uhr damit beschäftigt, auf einem Anhänger Äste mit einer Kettensäge zu zerkleinern.

Dabei kam es nach ersten Erkenntnissen zu einem Rückschlag der Säge, wodurch der Arbeiter eine Schnittwunde unterhalb des linken Auges erlitt. Kollegen von einer nahegelegenen Baustelle leisteten sofort Erste Hilfe.

Ein Team des Rettungsdienstes Surselva versorgte den Verletzten medizinisch und brachte ihn ins Spital nach Ilanz. Die Polizei untersucht nun den genauen Unfallhergang.

Meistgelesen

Ein 35 Jahre altes Militärsystem bringt Putin jetzt ins Schwitzen
Ausgerechnet die Ex-Freundin des Vaters fand den toten Fabian
Für ihr Leben im Luxus nimmt dieses Ehepaar Senioren gnadenlos aus
«Er hat gesagt, er will meine Tochter vergewaltigen»
Dominik Paris stellt Ski-Sicherheitsdebatte auf den Kopf