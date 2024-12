Die Kantonspolizei Solothurn ist am Montag wegen eines tödlichen Unfalls in Winznau ausgerückt. Symbolbild: Keystone

In Winznau SO ist am Montag ein 60-jähriger Mann tödlich verunfallt. Er wurde von einem Gabelstapler erfasst. Die Polizei ermittelt.

Dominik Müller Dominik Müller

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am Montag ist ein Mann in Winznau SO von einem Gabelstapler erfasst worden.

Der 60-Jährige verstarb kurze Zeit später im Spital. Mehr anzeigen

Auf einem Firmenareal in Winznau SO hat sich am Montag ein Unfall ereignet, bei dem sich ein Arbeiter tödliche Verletzungen zugezogen hat. Gemäss ersten Erkenntnissen ist der Mann von einem Gabelstapler mit Anhänger erfasst worden, als dieser aus einer Lagerhalle auf das Firmenareal gefahren wurde. Das schreibt die Kantonspolizei Solothurn in einer Mitteilung.

Demnach wurde der Verunfallte beim Eintreffen der Rettungskräfte sofort ärztlich betreut und anschliessend durch den Rettungsdienst in ein Spital gebracht. Dort erlag der 60-Jährige kurze Zeit später seinen Verletzungen.