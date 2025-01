Cassis will weitere Umsetzungsarbeiten «zügig abschliessen»

«Der Bundesrat ist überzeugt, dass das Verhandlungsergebnis eine solide und zielführende Grundlage darstellt,» betont Bundesrat Ignazio Cassis an einer Medienkonferenz. Die Schweizer Delegation habe die im Verhandlungsmandat festgelegten Ziele erreicht. Laut Cassis gab es knapp 200 Verhandlungsrunden in 14 verschiedenen Bereichen. Sechs Departemente, mehr als zwanzig Bundesämter, über siebzig Expertinnen und Experten seien an den Verhandlungen beteiligt gewesen. Der Prozess sei «breit abgestützt» gewesen, so Cassis. Die Kantone und die Sozialpartner seien seien laufend informiert und einbezogen worden. Es habe eine «konstruktive Unterstützung» gegeben.

20.12.2024