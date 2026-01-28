  1. Privatkunden
Nach IT-Chaos Taggelder für Arbeitslose werden bis Ende Januar ausbezahlt

SDA

28.1.2026 - 22:09

Die Taggelder für Arbeitslose sollen noch im Januar ausbezahlt werden.
Die Taggelder für Arbeitslose sollen noch im Januar ausbezahlt werden.
sda (Symbolbild)

Nach dem IT-Chaos beim Seco sollen die Taggelder für Arbeitslose nun bis Ende Januar ausbezahlt werden. Tausende Arbeitslose hatten aufgrund einer Änderung des Zahlungssystems ihr Geld nicht erhalten.

,

Keystone-SDA, Redaktion blue News

28.01.2026, 22:09

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Laut Seco soll die Auszahlung der Taggelder für Arbeitslose bis Ende Januar wieder funktionieren.
  • Seit Mitte Dezember hatten tausende Arbeitslose aufgrund IT-Panne ihr Geld nicht erhalten.
  • Betroffen sei einem Medienbericht zufolge ein Grossteil der rund 145'000 aktuell Arbeitslosen in der Schweiz.
Mehr anzeigen

Die Auszahlung der Taggelder für Arbeitslose soll bis Ende Januar wieder funktionieren. Dies sagte Jérôme Cosandey, Leiter der Direktion für Arbeit im Staatssekretariat für Wirtschaft, am Mittwoch im Westschweizer Fernsehen. Seit Mitte Dezember hatten tausende Arbeitslose aufgrund einer Änderung des Zahlungssystems ihr Geld nicht erhalten.

Diese Änderung habe die Bearbeitungszeit verlangsamt. Als Gast in der Sendung «19h30» von RTS zeigte sich Cosandey bewegt von den zahlreichen Erfahrungsberichten, die er in den letzten Tagen gehört habe.

Der Leiter der Direktion für Arbeit beim Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) erklärte jedoch, dass sich das System stabilisiert habe. «Seit Anfang Januar haben wir 270 Millionen Franken ausgezahlt, das sind 70 Millionen mehr als am Vortag.» Cosandey wies auch darauf hin, dass die grösseren Probleme behoben seien. «Es gibt jedoch weiterhin Probleme mit der Benutzerfreundlichkeit», fügte er hinzu.

IT-Chaos beim Seco. Tausende Arbeitslose bangen um ihre Taggelder

IT-Chaos beim SecoTausende Arbeitslose bangen um ihre Taggelder

Grossteil der Arbeitslosen betroffen

Die Tamedia-Zeitungen hatten in den letzten Tagen berichtet, dass die Auszahlung der Taggelder für Arbeitslose im Januar aufgrund technischer Probleme beim IT-System Asal 2.0 ungewiss sei. Betroffen sei ein Grossteil der rund 145'000 aktuell Arbeitslosen in der Schweiz.

Die Einführung des IT-Systems am 6. Januar habe technische Probleme verursacht. Beim Seco hiess es dazu auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA, dass diese Systemeinführung für die Arbeitslosenkassen zu einem vorübergehend erhöhten operativen Aufwand und damit zu einer längeren Dossier-Bearbeitungszeit führe.

