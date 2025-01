Der wohl sicherste Ort der Welt ist nächste Woche Davos. Das WEF geht in die nächste Runde. Am Freitag informiert die Kantonspolizei Graubünden und die Armee zum Sicherheitsdispositiv während der ganzen Woche.

Am Montag startet das jährliche World Economic Forum (WEF) in Davos. Von der ganzen Welt reisen Staatscheff*innen, die Wirtschaftselite und prominente Gäste an. Das verlangt auch einen gewissen Schutz.

Am Freitag informiert Oberst Walter Schlegel, Kommandant der Kapo Graubünden (Gesamteinsatzleiter) und Divisionär Maurizio Dattrino, Kommandant Territorialdivision 3 (Armee) zum Sicherheitsaufgebot am WEF.

Die Armeeangehörigen sind gemäss einer Mitteilung der Armee unter anderem für die Wahrung der Lufthoheit zuständig. Dafür patrouillieren permanent bewaffnete Kampfjets. Auch mit der bodengestützten Luftverteidigung soll die Sicherheit des Luftraums geschützt werden. Ausserdem kommt ein ausgebautes Radarsystem zum Einsatz. Diese Aufgaben erfolgen in enger Zusammenarbeit mit den Partnern in Österreich und Italien.

Der Luftraum über Davos wird in einem Radius von rund 46 Kilometern eingeschränkt, und zwar am Freitag, 17. von 10 bis 17 Uhr und ab Montag, 20. Januar 8 Uhr bis Samstag, 25. Januar 17 Uhr.

Mit dem Einsatz unterstützt die Armee den Kanton Graubünden. Das Parlament hat für den Einsatz bis zum 30. Januar eine Grenze von 5000 Armeeangehörigen festgelegt. Die Einsatzverantwortung liegt bei den zivilen Behörden des Kantons Graubünden.