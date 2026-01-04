  1. Privatkunden
Gasel bei Köniz BE Mann (33) stirbt bei Unfall mit Kran

Sven Ziegler

4.1.2026

Der Mann verstarb noch vor Ort. (Symbolbild)
Der Mann verstarb noch vor Ort. (Symbolbild)
sda

In Gasel bei Köniz ist am Samstag ein Mann bei landwirtschaftlichen Arbeiten tödlich verunglückt. Der 33-Jährige wurde von einem Gelenkkran eingeklemmt und starb noch vor Ort.

Redaktion blue News

04.01.2026, 11:46

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In Gasel BE kam es am Samstag zu einem tödlichen Arbeitsunfall.
  • Ein 33-jähriger Mann wurde bei landwirtschaftlichen Arbeiten von einem Gelenkkran eingeklemmt.
  • Die Kantonspolizei Bern und die Staatsanwaltschaft ermitteln zum Unfallhergang.
Mehr anzeigen

Bei einem Arbeitsunfall in Gasel ist am Samstag ein Mann ums Leben gekommen. Wie die Kantonspolizei Bern mitteilte, ereignete sich der Unfall kurz nach 10.45 Uhr an der Ulmizstrasse.

Ein Notarzt sowie weitere Einsatzkräfte rückten umgehend aus, konnten vor Ort jedoch nur noch den Tod des Mannes feststellen. Beim Verstorbenen handelt es sich um einen 33-jährigen Schweizer aus dem Kanton Bern.

Nach ersten Erkenntnissen war der Mann alleine mit landwirtschaftlichen Arbeiten beschäftigt, als es zum Unfall kam. Dabei wurde er von einem Gelenkkran eingeklemmt und zog sich tödliche Verletzungen zu.

Neben mehreren Diensten der Kantonspolizei Bern standen die Feuerwehr Köniz, die Berufsfeuerwehr Bern, ein Notarzt sowie das Institut für Rechtsmedizin Bern im Einsatz. Die Regionale Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland hat Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.

