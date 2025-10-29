  1. Privatkunden
Fundstätte ungewöhnlich gross Sensationsfund in Oberbalm BE – Forschende entdecken riesigen archäologischen Schatz

Lea Oetiker

29.10.2025

Der Archäologische Dienst entdeckte in Oberbalm Scherben.
Der Archäologische Dienst entdeckte in Oberbalm Scherben.
Christian Häusler (Archäologischer Dienst des Kantons Bern)

In Oberbalm BE haben Forschende Spuren aus mehreren Epochen gefunden – von steinzeitlichen Werkzeugen bis zu einem römischen Gutshof in ungewöhnlicher Höhe.

Redaktion blue News

29.10.2025, 15:34

29.10.2025, 15:37

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In Oberbalm BE wurden Werkzeuge, Gehöfte und römische Bauten aus verschiedenen Epochen entdeckt.
  • Besonders auffällig sind ein römischer Gutshof auf 800 Metern Höhe und ein Speckstein-Kochtopf.
  • Die Grabungen dauern bis Frühling und gehören zu mehreren grossen Funden in der Schweiz.
Mehr anzeigen

In Oberbalm BE wurden bei Bauarbeiten 4000 Jahre alte Werkzeuge, Bronzezeit-Gehöfte und römische Bauten gefunden, wie die «Berner Zeitung» schreibt.

Die Funde stammen aus verschiedenen Zeiten und beinhalten einen römischen Gutshof, der ungewöhnlich hoch auf etwa 800 Metern liegt. «Oberbalm war über verschiedene Epochen hinweg immer wieder besiedelt», erklärt Marianne Ramstein, stellvertretende Leiterin des Ressorts Prähistorische und Unterwasserarchäologie, der Zeitung. 

Die Grabungen starteten Mitte Oktober, nachdem bei Routinekontrollen Keramikscherben gefunden worden waren. Bei den weiteren Untersuchungen entdeckten die Fachleute Bodenverfärbungen, Steinschichten sowie Spuren früherer Gruben und Holzbauten.

Besonders auffällig unter den Funden sind ein vermutlich jungsteinzeitliches Werkzeug aus Feuerstein und ein frühmittelalterlicher Kochtopf aus Speckstein. Wie Ramstein erklärt, ist die Ausdehnung der Fundstätte ungewöhnlich gross: «Im Kanton Bern gibt es nur wenige Siedlungen, die auf einer so weiten Fläche untersucht werden konnten.»

Laut der «Berner Zeitung» sollen die Grabungen bis zum Frühling abgeschlossen sein.

Immer wieder Funde in der Schweiz

Solche Funde sind in der Schweiz keine Seltenheit. Beispielsweise im Jahr 2018 wurde bei Grabungen im Greifensee bei Maur ZH ein rund 5000 Jahre alter Schuh gefunden. Das Schuhwerk aus Bast ist fast vollständig erhalten. 

Auch dieses Jahr gab es solche Entdeckungen: So haben etwa Archäologen und Archäologinnen auf einer Baustelle in Aegerten BE Überreste einer 2000 Jahre alten Römerbrücke entdeckt. Mehr als 300 Eichenpfähle, die sich im Grundwasser erhalten haben, kamen während der Bauarbeiten zutage.

Die Brücke stand vor den Toren der Kleinstadt Petinesca beim heutigen Studen BE, einem wichtigen Kreuzungspunkt von Wasserwegen und Landstrassen. Die neu entdeckte Brücke überquerte die Zihl und war Teil der römischen Juratransversale, die damals wichtige Städte miteinander verband.

