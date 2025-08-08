  1. Privatkunden
«Bin immer noch schockiert» Armasuisse schliesst legendäres Hotel – Stammkundschaft und Direktor nicht einverstanden

Lea Oetiker

8.8.2025

Das Hôtel du Chasseron schliesst Ende September.
Das Hôtel du Chasseron schliesst Ende September.
Screenshot Google Reviews

Das Hôtel du Chasseron im Jura schliesst am 28. September wegen des schlechten Gebäudezustands. Die Schliessung trifft die Stammgäste und die Region hart. Lokale Behörden wollen nach Lösungen für den Weiterbetrieb suchen.

Lea Oetiker

08.08.2025, 19:00

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Das Hôtel du Chasseron im Jura schliesst am 28. September, wie der Eigentümer Armasuisse angekündigt hat.
  • Die Schliessung trifft die Stammkundschaft.
  • Armasuisse nennt den schlechten Gebäudezustand als Grund für die Schliessung.
Mehr anzeigen

Am 28. September ist Schluss: Das Hôtel du Chasseron im Nordwaadtländer Jura schliesst. Das hat der Hoteleigentümer, das Bundesamt für Rüstung (Armasuisse), mitgeteilt. Es ist ein symbolträchtiger Ort und Wahrzeichen des Tourismus.

Darüber ist die Stammkundschaft gar nicht zufrieden. «Man verspürt Traurigkeit und Wut, es ist unvorstellbar, ein solches Haus zu schliessen», sagt eine Hotelbesucherin zum RTS.

Ein weiterer Hotelbesucher sagt: «So viele Erinnerungen. Mit Freunden, die damals noch nicht Skifahren konnten, sind wir nachts hergekommen. Das war das grosse Ding für die angehenden Alpinisten der Region.»

Zum Immobilienportfolio von Armasuisse gehören 6'000 Gebäude, von denen aktuell 17 an Gastronominnen und Gastronomen vermietet sind, berichtet der Sender weiter.

«Ich blieb schockiert auf meinem Stuhl sitzen»

Das Hôtel du Chasseron leitet Nicolas Blanchard.  Über ein Jahr lang bereitete er die Übergabe an einen Nachfolger vor – bis sich am 19. Juni alles änderte.

Bei einem Besuch von Vertretern von Armasuisse wurde ihm mitgeteilt, dass die Konzession nicht verlängert werde und das Hotel endgültig schliessen müsse.

«Das war alles, was sie mir gesagt haben», so Blanchard zu RTS. «Ich blieb schockiert auf meinem Stuhl sitzen und bin immer noch schockiert, denn es handelt sich um ein hundertjähriges Haus, ein Kulturgut des Jurabalkons.»

Armasuisse bestätigte auf Anfrage von RTS die Schliessung, ob diese endgültig sein wird, bleibt jedoch offen. Die lokalen Behörden beabsichtigen, ab Ende August Gespräche zu beginnen. Die Gemeindepräsidentin Fabienne Dégailler sagte, man arbeite gemeinsam mit Armasuisse an einer Lösung, um den Weiterbetrieb zu ermöglichen. Für die Situation von Nicolas Blanchard habe sie Verständnis.

Zweite Schliessung innert wenigen Monaten

Seit 1985 ist das Hotel im Besitz von Armasuisse. Sie liess einen Bunker bauen, der trotz der strategischen Lage angeblich nie genutzt wurde.

Zum zweiten Mal innerhalb weniger Monate muss ein Betrieb in einem Gebäude der Armasuisse schliessen. Wie Recherchen von RTS zeigen, wurde bereits im vergangenen Herbst ein Restaurant in Les Rochat (VS) aufgegeben. Diese Entscheidung steht im Zusammenhang mit dem schlechten Zustand der Gebäude und der Priorisierung anderer Projekte durch Armasuisse.

Mehr Videos aus dem Ressort

Älpler im Kanton Uri: «Vorletztes Wochenende waren es 53 Zelte» – Fluch und Segen der Bergtouristen

Älpler im Kanton Uri: «Vorletztes Wochenende waren es 53 Zelte» – Fluch und Segen der Bergtouristen

Die Wanderroute zum Seewlisee im Kanton Uri war einst ein Geheimtipp – doch wegen Social Media wird die Idylle zunehmend zur Kulisse für Massenansturm, Müll und Missachtung.

16.07.2025

