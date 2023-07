Neullugaust82 Zermatt zeigt sein wahres Gesicht!!! Für mich ist diese Destination „gestorben“

Looming-FDB-Thun - aus neutraler Sicht ist die Reaktion von Philipp Perren nicht verständlich - richtig ist die Aussage der Gesamtleitung „Brandbekämpfung“:“…es kommt nicht auf die Farbe des Heli‘s an, sondern auf deren Wirkung!- … und wenn man die Meteo-Lage kennt, so kann im Moment nur ein grosses Quantum von Löschwasser mithelfen die noch über 100 vorhandenen Brandherde zu löschen. Dank an alle Heli-Piloten, welche sich um die Uhr einsetzen, um diesen Grossbrand zu bekämpfen - und grossen Dank an die Schweizer Armee für ihre wirkungsvollen Einsätze zu Gunsten Kanton Wallis + betroffenem Berggebiet! - Walter Schneider, Thun

buepe solche Menschen, bei denen das Geld zuerst kommt und dann die Hilfe, sollten schnellstens zurücktreten, oder das Mandat entzogen werden! bei Perren gehts ums Geld und nicht um Hilfe

musigny das einmal mehr protektionistisch-egoistische gehabe der air-zermatt befremdet mich enorm! das einzige was offenbar zählt ist der eigene profit. dass die armee, sprich wir alle steuerzahler in diesem land, der lokalen bevölkerung und damit auch dem kanton wallis solidarisch hilfe leistet interessiert nicht. traurig, sehr traurig! ich würde mich zu tiefst schämen als verantwortliche der air-zermatt!

Freidaunnie37 1. Priorität hat die Löschung und nicht der Umsatz und Bonus von Herrn Perren!!!

Bauheunna62 Die Tatsache, dass der Einsatz unserer Armee bei einem solchen Grossereignis in Frage gestellt wird, macht mich sehr nachdenklich. Während hektarenweise Natur verbrannt wird, denkt ein profitgieriger Manager nur an die Kasse seines Unternehmens und will gar die Behörden mit dem Abzug seiner Helis erpressen. Jede Minute Helikopterflug kostet sehr viel. Die Berggemeinden müssen ihre Finanzen genau einteilen; ein solches Ereignis stellt eine schwere fianzielle Last für eine Gemeinde dar. Da kann der Einsatz des Militärs für die Gemeinden viel bewirken. Dies ist ein beschämender Vorfall, der hoffentlich wenig Verständnis in der Bevölkerung findet. Eigentlich erwarte ich von dieser Person eine Entschuldigung.

Keulaveu73 Typisch Air-Zermatt! An jeder Helikopter-Minute will man zuerst selber verdienen, selbst in der Kathastrophe.

hampy41 Die Air Zermatt entwickelt sich zu einem Geldgieigen Institut. Schon gegen die Schweizerisch Rettungsflugwcht streitet sie mit allen Mitteln. Und jetzt will sie noch die dringend notwendige Hilfe für Bitsch bremsen, nur weil der Kanton und die arg Gemeinde geprüfte Gemeinde von der Armee Gratisflüge erhält.

Hiejeucheu81 Waldbrand-Bekämpfung als boomender Geschäftszweig der Helibranche?

schwer verständliche Optik, findi ...

Kimmeuppau64 Hr. Perren verfolgt vermutlich Partikularinteressen für seine Firma, da jeder Flug bzw. jede Einsatzstunde vergütet wird. Armeeflüge stellen da eine unwillkommene Konkurrenz da. Alles verständlich und nachvollziehbar. Perrens Argument, "man habe auch ohne die Armee alles im Griff" entbehrt aber jeglicher Realität. Die Geschichte erzählt weltweit von manchen Bränden, die von Feuerwehrangehörigen gelegt wurden. Oder von Landbesitzern in Südeuropa z.B., um die Areale umnutzen zu dürfen oder Versicherungsgelder zu kassieren. Ein Schelm, wer im Fall der Gemeinde Bitsch an Böses denkt.

Stoneildo41 Ist es schon soweit, dass über eine Notlage (Feuer) gestritten werden muss?

Ist es nicht der Sinn an der Sache, die Situation so schnell als möglich unter Kontrolle zu bringen und den Schaden so klein als Möglich zu halten.

Oder braucht die Air Zermatt diese Flüge um eine grössere Rechnung zu stellen, wenn die Armee nicht hilft.

Liebe Walliser streiten um ein Feuer, das gibt schwer zu Denken.

Geht es wieder um Macht, Gier und Geld?

Wingpaul Ich finde die Air Zermatt recht gelgierig, sollten sich schämen. Wichtig ist doch dass das Feuer so schnell wie möglich gelöscht werden kann. Air Zermatt sollte nicht immer an den Verdienst denken, speziell in dieser Situation.

Chiongingef98 Geld Geld Geld

Colorless-Ratificati Heli Air Zermatt mit weniger Fassungvermögen, ergibt mehr Flüge und somit mehr Kohle.

Heinz55 Einmal mehr zeigt Herr Perren, dass er der Meinung ist, dass die Air Zermatt im Kanton Wallis ein alleiniges Recht für Helikopterflüge hat. Sich dem Markt zu stellen sollte auch für diese Firma Pflicht sein. Der Walliser Filz verhinderte auch der Rega sich in Wallis an den Bergrettungen zu beteiligen.

Wann spricht entlich der Bund ein Machtwort?

Stealth Purer Egoismuss - "soll doch der Wald noch möglichst lang brennen dann klingelt die Kasse" - Ihr Verhalten herr oerren ist in so einer Situation unwürdig.

Sukram_60 Ich möchte an dieser Stelle allen "Kommentatoren" die scheinbar schon alles Wissen, nur mitteilen, dass sie zuerst einmal die aktuelle Pressemitteilung der Air Zermatt (19.7.23) lesen sollten. Dann erübrigen sich so doofe und unqualifizierte Kommentare. In erster Linie geht auch der AZ darum, dass der Brand möglichst rasch UND UNFALLFREI gelöscht wir. Die Sicherheit der Piloten und Feuerwehrmänner stehen an erster Stelle, nichts von Geldgier. Geld spielt in der ersten Phase überhaupt keine Rolle. Die AZ hat bei der Gebirgsbrandbekämpfung grosse Erfahrungen und Knowhow. Das gilt es zu beachten und auf diese Fachpersonen zu hören und zu reagieren. Der Feuerwehr-Gesamteinsatzleiter wird daher durch Lufttransportspezialisten gut beraten. Im alpinen Raum ist die Brandbekämpfung nicht mit dem Flachland, Juragebirge oder Städtischem Gebiet zu verglichen. Denke, dass wir hier einmal allen Helfern ob zu Land oder Luft, unseren grossen Dank für ihren unermüdlichen Einsatz zum Ausdruck bringen sollten, statt zu meckern! Bravo ALLE, ihr macht das ganz toll!

Steitazeng26 Jetzt wird es Zeit über das Subsidiaritätsprinzip nachzudenken. Am besten man Schaft es ab, dann hört diese Abzocke endlich auf.

heliseo Als erfahrener Pilot mit mehreren tausend Flugstunden im Gepäck kann ich die Bemerkungen von Herrn Perren gut verstehen.

Im Kanton Tessin gibt es seit mehreren Jahrzehnten eine Vereinbarung zwischen dem Kanton und den hier tätigen Helikopterunternehmen; auch die Rolle der Armee ist ganz klar, aber was oft vergessen wird, ist, dass die kommerziellen Helikopterunternehmen zwar über hochqualifiziertes Personal für die Arbeit in der Luft und damit auch für die Brandbekämpfung verfügen, die Armee diese Aufgabe zwar wahrnehmen kann, aber nicht über die Erfahrung verfügt, mit Ausnahme einiger Milizpiloten.

Im Tessin, wo die Feuerwehr über ein Korps verfügt, das als Gebirgsfeuerwehr bekannt ist und entsprechend ausgebildet und ausgerüstet ist, weiß man genau, wovon ich schreibe.



Oftmals hat die Armee mit ihren Super Pumas eine sehr geringe Tragfähigkeit und die Flüge werden von den Besatzungen zur Ausbildung genutzt, wobei sie sich der Gefahr von Unfällen aussetzen, oder noch schlimmer, das Personal am Boden gefährden.

Die von privaten/zivilen Unternehmen angewandten Sicherheitsvorschriften entsprechen dem Weltstandard, die der Armee hingegen nicht.



Deshalb muss die Rolle der Armee unbedingt subsidiär bleiben.