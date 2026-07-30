Aufregung am Lago Maggiore: Eine nicht explodierte Handgranate rief die Schweizer Armee auf den Plan. Gefunden hatte den Sprengsatz ein Tourist.

Am Lago Maggiore wurde am Donnerstag eine Handgranate gefunden.

Darum geht’s Am Donnerstag versetzte am Lago Maggiore eine Handgranate die Sprengstofftruppe der Tessiner Kantonspolizei in Alarmbereitschaft.

Die Polizei informierte, die Handgranate an einen sicheren Ort gebracht zu haben.

Ein Tourist hatte die Übungshandgranate 85 zuvor gefunden. Zusammenfassung erstellt mit

In Locarno TI ist am Donnerstag eine nicht explodierte Handgranate gefunden worden. Ein Tourist hatte die Übungshandgranate 85 der Schweizer Armee im Lago Maggiore gefunden und ans Ufer des Parco della Pace gebracht. Dort untersuchte die Sprengstoffgruppe der Tessiner Kantonspolizei den Blindgänger.

Die Handgranate wurde an einen sicheren Ort gebracht, wie die Polizei weiter mitteilte. Dort soll sie vernichtet werden.

In einem Hinweis warnt die Tessiner Kantonspolizei davor, Geschosse zu berühren, da sie Explosionen auslösen könnten. Ausserdem wird geraten, die Fundstelle zu markieren und unverzüglich die Polizei zu verständigen.