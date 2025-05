Ein alter ausgedienter Bunker der Schweizer Armee beim Dorf Wassen im Kanton Uri. Armee-Chef will alte Bunker wieder in Betrieb nehmen. KEYSTONE

Was wie ein Kanaldeckel aussieht, ist in Wahrheit ein schwenkbarer Granatwerfer: Die Schweiz besitzt noch über 100 gut getarnte Festungsanlagen – und prüft nun, ob sie wieder einsatzfähig gemacht werden sollen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die stillgelegten Festungsbunker mit Minenwerfern aus dem Kalten Krieg könnten reaktiviert werden.

Laut Armeechef Thomas Süssli sind viele noch in gutem Zustand und kurzfristig einsatzbereit.

Ursprünglich für den Rückbau vorgesehen, erlebt das Reduit-Konzept durch den Ukraine-Krieg eine sicherheitspolitische Renaissance.

Politisch ist die Reaktivierung umstritten: Während die SP sie als nostalgisch kritisiert, sehen SVP-Vertreter darin eine sinnvolle Vorsorge im Fall einer Landesverteidigung. Mehr anzeigen

Kaum jemand weiss, wo sie liegen. Und das ist auch so gewollt. Die Kampfbunkeranlagen mit Festungsminenwerfern galten einst als Geheimwaffe der Schweiz – tief im Berg, unscheinbar an der Oberfläche, aber im Ernstfall brandgefährlich. Jetzt könnten sie zurückkommen, wie das SRF berichtet.

Was aussieht wie ein harmloser Kanaldeckel, ist in Wahrheit ein doppelter Granatwerfer. Reichweite: acht Kilometer, schwenkbar in alle Richtungen. Über 100 solcher Bunker sichern das Land – viele davon entlang von Transitachsen und an strategischen Punkten. Einer davon steht bei Trin im Kanton Graubünden – der einzige, der heute öffentlich zugänglich ist. Ein Verein betreibt dort ein Festungsmuseum.

Ein Relikt? Von wegen!

SP-Sicherheitspolitikerin Priska Seiler Graf nennt sie «Retro-Nostalgie». Doch Armeechef Thomas Süssli sieht das anders: «Ein grosser Teil ist in gutem Zustand und könnte kurzfristig reaktiviert werden.» Der Hintergrund: Seit dem Ukraine-Krieg denkt die Armee wieder über stationäre Verteidigung nach.

Dabei war das Schicksal der Bunker eigentlich besiegelt. 2018 beschloss das Parlament, sie abbrechen zu lassen. Ex-Verteidigungsminister Ueli Maurer sprach vom «Ende des Reduit-Konzeptes». Rückbaukosten? Eine Milliarde Franken – so viel wie der Aufbau.

Der Bunker in Trin wurde 1988 unter höchster Geheimhaltung gebaut – und nie im WK genutzt. Eine Art «neue» Anlage. Dreitausend Granaten hätten hier gelagert werden können. Der letzte Kampfbunker wurde gar erst 2003 gebaut, dann aber rasch stillgelegt. Formal schiessuntauglich gemacht – doch: Reversibel.

Ukraine-Krieg bringt Kehrtwende

Seit dem russischen Überfall auf die Ukraine ist alles anders. Weitere Verkäufe an Private wurden gestoppt. Die Armee prüft neue Nutzungen als Munitionslager oder Unterkünfte – mit Option auf Wiederbewaffnung. «Wenn sich die Sicherheitslage verschärft, könnten wir rasch reagieren», sagt Süssli.

SVP-Ständerat Werner Salzmann jubelt: «In einem Grabenkampf im Rheintal wären wir froh um solche Festungen.» Für ihn sind die Minenwerfer kein Anachronismus – sondern Vorsorge für den Ernstfall.