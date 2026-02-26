Das neue Funksystem der Armee steht vor erheblichen Verzögerungen. KEYSTONE

Ein weiteres Rüstungsprojekt des Bundes gerät ins Wanken. Nach den Problemen mit Aufklärungsdrohnen sorgt nun auch ein 377-Millionen-Auftrag für neue Funkgeräte an die israelische Firma Elbit für Verzögerungen, Qualitätsfragen – und Mehrkosten.

Erneut sorgt ein Grossauftrag der Schweizer Armee für Schlagzeilen – und erneut steht die israelische Firma Elbit Systems im Zentrum der Kritik. Wie watson unter Berufung auf einen Bericht der Eidgenössische Finanzkontrolle (EFK) schreibt, steckt das Projekt «Ersatz mobile Kommunikation» in erheblichen Schwierigkeiten.

2019 hatte das Rüstungsamt Armasuisse einen Auftrag über 377 Millionen Franken an Elbit vergeben. Ziel ist es, rund 1800 Militärfahrzeuge mit neuen Funkgeräten, Bordverständigungsanlagen und Sprechgarnituren auszurüsten. Das Vorhaben ist Teil des Programms «Telekommunikation der Armee» und gilt als zentral für die Modernisierung der veralteten Kommunikationssysteme.

Doch das Projekt kommt nicht wie geplant voran. Wegen Problemen bei Lieferungen und Produktqualität steht es seit Ende 2024 intern auf «Rot». Der ursprünglich für 2032 vorgesehene Abschluss dürfte sich nach aktuellem Stand um drei Jahre verzögern. Das Verteidigungsdepartement bestätigte diese Einschätzung bereits.

Elbit bereitete schon bei früherem Projekt Schwierigkeiten

Die Finanzkontrolle hält fest, dass Risiken zwar reduziert, aber keineswegs beseitigt seien. Die Qualitätsmängel beim Lieferanten bestünden weiterhin. Es drohten zusätzliche Aufwände – und damit weitere Kosten. Besonders heikel ist die Situation, weil die neuen Kommunikationsgeräte ein Kernelement der geplanten Digitalisierungsplattform der Armee sind. Ohne sie kann der angestrebte vernetzte Sensoren-, Führungs- und Wirkungsverbund nicht wie vorgesehen umgesetzt werden.

Brisant ist die Lage auch deshalb, weil Elbit bereits bei einem früheren Grossauftrag Schwierigkeiten bereitete. Seit 2008 beschafft die Schweiz sechs Aufklärungsdrohnen des Typs Hermes. Die Inbetriebnahme war ursprünglich bis Ende 2020 vorgesehen, inzwischen rechnet man mit der vollständigen Integration in die Luftwaffe erst bis Ende 2027. Neben globalen Lieferproblemen spielten auch technisch anspruchsvolle Sonderwünsche eine Rolle, die der Hersteller nicht erfüllen konnte. Zwischenzeitlich stand sogar ein Abbruch des Projekts im Raum. Im Herbst 2025 einigte man sich schliesslich darauf, auf drei Funktionen zu verzichten, was operative Einschränkungen zur Folge hat.

Ende März fällt Entscheid über weiteres Vorgehen

Im aktuellen Funkprojekt gibt es laut einer Notiz des Kommandos Cyber vom 9. Februar inzwischen gewisse Fortschritte. Technische Tests seien bis Ende 2025 abgeschlossen worden, die Resultate lägen «innerhalb der zulässigen Toleranzen» und würden derzeit mit Elbit bereinigt. Weitere Tests unter realen Einsatzbedingungen laufen noch bis Mitte März.

Spätestens Ende März soll über das weitere Vorgehen entschieden werden. Für zusätzlichen Zündstoff sorgt eine Forderung von Elbit nach 50 Millionen Franken extra – begründet mit ausserordentlicher Teuerung. Eine solche Anpassung müsste über einen Nachtrag zum bestehenden Vertrag geregelt werden.

Für das Verteidigungsdepartement wird der Druck damit grösser. Zwei zentrale Projekte, beide mit demselben Lieferanten, beide mit jahrelangen Verzögerungen und offenen Fragen – die Modernisierung der Armee bleibt ein schwieriges Unterfangen.