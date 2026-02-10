Die Schützenpanzer des Typs M113 werden unter anderem als Truppentransporter eingesetzt. (Archivbild) sda

Die Schweizer Armee stoppt ihre gesamte M113-Flotte. Grund sind technische Mängel am Seitenantrieb, die die Fahrzeuge unter Umständen lenk- und bremsunfähig machen können. Es ist nicht das erste Mal, dass die betagten Schützenpanzer stillstehen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Armee hat für alle 238 Schützenpanzer des Typs M113 ein sofortiges Fahrverbot verhängt.

Bei der Instandhaltung wurden Mängel am Seitenantrieb entdeckt, die die Fahrzeuge potenziell lenk- und bremsunfähig machen können.

Bereits 2023 war die gesamte Flotte vorübergehend stillgelegt worden; die damalige Instandsetzung kostete rund 2,6 Millionen Franken. Mehr anzeigen

Die Schweizer Armee hat ein erneutes, sofortiges Fahrverbot für sämtliche Schützenpanzer des Typs M113 verfügt. Wie die Gruppe Verteidigung am Dienstag mitteilt, sind 238 Fahrzeuge betroffen.

Auslöser sind technische Probleme am Seitenantrieb, die bei der Instandhaltung festgestellt wurden. Laut Mitteilung könnten die Mängel dazu führen, dass die Fahrzeuge unter Umständen nicht mehr richtig gelenkt oder gebremst werden können. Sicherheit habe oberste Priorität, heisst es von Seiten der Armee.

Der Chef der Logistikbasis der Armee, Divisionär Rolf Siegenthaler, ordnete deshalb ein sofortiges Fahrverbot für die gesamte Flotte an. Dieses bleibe bestehen, bis die Mängel vollständig behoben seien.

Metallteile im Öl entdeckt

Im Rahmen der Wartungsarbeiten seien unter anderem Metallteile im Öl festgestellt worden. Zudem habe sich der Seitenantrieb als schwergängig erwiesen. Die laufende Fehleranalyse deute darauf hin, dass ein Zylinderrollenlager verbaut worden sei, das nicht den technischen Spezifikationen entspreche. Das betroffene Bauteil sei im Zuge der letzten Revision eingebaut worden.

Die genauen Ursachen werden derzeit weiter abgeklärt.

Bereits 2023 vorübergehend stillgelegt

Es ist nicht das erste Mal, dass die M113-Flotte der Armee stillsteht. Bereits im Dezember 2023 war ein vorsorgliches Fahrverbot verhängt worden, nachdem ein Mangel an der Antriebswelle festgestellt worden war.

Die vollständige Instandsetzung zog sich laut Armeeangaben bis Ende 2025 hin. Grund war unter anderem die schwierige Beschaffung von Ersatzteilen. Die damaligen Arbeiten kosteten rund 2,6 Millionen Franken.

Über 50 Jahre im Einsatz

Die M113 stehen seit über fünf Jahrzehnten im Dienst der Schweizer Armee. Heute sind noch 238 Fahrzeuge im Einsatz. Sie werden in verschiedenen Funktionen verwendet: unter anderem als Mannschaftstransporter bei Panzersappeuren und Sicherungskompanien mechanisierter Brigaden sowie zur Feuerführung und Feuerleitung bei der Artillerie.

Die Ablösung der Fahrzeuge ist gemäss Armee in verschiedenen Rüstungsprogrammen vorgesehen.