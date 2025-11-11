  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Gericht kippt «überspitzten» Entscheid Armee lehnt günstiges Beschaffungs-Angebot wegen Tippfehler ab

Petar Marjanović

11.11.2025

Die Armee dachte, dass bürokratische Fehler nicht erlaubt sind.
Die Armee dachte, dass bürokratische Fehler nicht erlaubt sind.
Bild: Keystone

Ein falsch gesetztes Kreuzchen – und ein Millionenauftrag für die Armee war futsch. Jetzt stoppt das Bundesverwaltungsgericht Armasuisse und ordnet eine Neubeurteilung an.

Petar Marjanović

11.11.2025, 12:11

11.11.2025, 13:59

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ein falsch gesetztes Kreuz in einem Angebotsformular kostete der Flaigg AG zunächst den Millionenauftrag für die Fett- und Ölbüchsen der Armee.
  • Die Armeebeschafferin Armasuisse schloss die Firma trotz sofortigem Hinweis auf den offensichtlichen Irrtum aus und vergab den Zuschlag an Sig Sauer.
  • Das Bundesverwaltungsgericht kassierte nun den Entscheid: Der Ausschluss sei «überspitzt formalistisch», Flaiggs Angebot müsse neu geprüft werden.
Mehr anzeigen

Es war ein simpler Mausklick, der beinahe einen Millionenauftrag kostete. Als Armasuisse im Frühjahr 2025 eine Produzentin von Fett- und Ölbüchsen für die Armee suchte, lieferte die Baselbieter Firma Flaigg AG das günstigste Angebot ab.

In den Unterlagen passierte jedoch ein entscheidender Fehler: Bei der Frage, ob Flaigg die Vertragsbedingungen der Armee akzeptiere, wurde «Nein» angekreuzt.

Flaigg bemerkte den Fehler umgehend und erklärte, selbstverständlich akzeptiere man den Vertrag vollumfänglich. Doch Armasuisse blieb stur: Ein «Nein» sei ein «Nein», hiess es. Die Regeln seien eindeutig formuliert.

Wer das Kästchen falsch anklicke, trage die Folgen. Rückfragen seien nicht vorgesehen, schon gar nicht in einem Verfahren, das absolute Gleichbehandlung verlange. Und so wanderte der Zuschlag über fast zwei Millionen Franken zur Schaffhauser Traditionsfirma Sig Sauer – und nicht ins Baselbiet.

Gericht: Armee hätte nachfragen müssen

Dass ein versehentlich gesetztes Kreuz in der Lage ist, ein wirtschaftlich vorteilhaftes Angebot zu versenken, wollte Flaigg nicht hinnehmen. Die Firma klagte – und stiess beim Bundesverwaltungsgericht auf offene Ohren.

Die Richterinnen und Richter zeigten wenig Verständnis dafür, dass ein einzelnes Formularfeld schwerer wiegen soll als die Substanz des gesamten Angebots. Wer ein derart günstiges und nachvollziehbares Dossier einreiche und gleichzeitig das Herzstück des Vertrags bewusst ausschlagen würde, so das Gericht sinngemäss, könne sich nicht selbst disqualifizieren.

Aus Sicht der Richter hätte der Fehler für Armasuisse erkennbar sein müssen, und eine kurze Nachfrage wäre naheliegend gewesen. Im Urteil heisst es unmissverständlich, dass eine solche Rückfrage sich «aufgedrängt» habe – nicht zuletzt, weil sich der vermeintliche Mangel «sehr einfach, rasch und rechtzeitig» hätte korrigieren lassen. Der Entscheid der Behörde sei daher «überspitzt formalistisch», also strenger als sachlich geboten.

Das Urteil hebt den Zuschlag auf und schickt den Fall zurück an Armasuisse. Die Bundesbehörde muss nun neu entscheiden – und Flaiggs Angebot tatsächlich prüfen, statt es an einem Formkreuz scheitern zu lassen. Das Urteil kann noch ans Bundesgericht weitergezogen werden. Der Geschäftsführer von Flaigg wollte sich auf Anfrage von blue News nicht zum Urteil äussern.

Video aus dem Ressort

Amherd teilt gegen Journalisten aus

Amherd teilt gegen Journalisten aus

Die Indiskretionen bei den VBS-Abgängen beschäftigen auch Viola Amherd. Sie teilt am Mittwoch gegen Journalisten aus.

26.02.2025

Mehr zur Armee

Vortrag an Uni Genf. Martin Pfister von Pro-Palästina-Aktivisten ausgepfiffen

Vortrag an Uni GenfMartin Pfister von Pro-Palästina-Aktivisten ausgepfiffen

Zu Besuch bei der Frauen-Nati. Bundesrat Pfister: «Ich wäre gern ein besserer Fussballer gewesen»

Zu Besuch bei der Frauen-NatiBundesrat Pfister: «Ich wäre gern ein besserer Fussballer gewesen»

Regierung. Verteidigungsminister Martin Pfister ist der beliebteste Bundesrat

RegierungVerteidigungsminister Martin Pfister ist der beliebteste Bundesrat

Meistgelesen

FDP-Politiker blockiert 6 Bundeshaus-Räume gleichzeitig – jetzt wird klar, wieso
Berner Firma stellt Autonummern ins Intranet – Angestellte empört
Der Tag, an dem Schauspieler Anthony Hopkins' das Trinken aufgab
Nato-Flieger stürzt in Georgien ab – Türkei bestätigt Unfall
Taifun legt jahrhundertealtes Handelsschiff frei