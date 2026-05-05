Nach fast 150 JahrenArmee löst Dienstbüchlein durch neue digitale Plattform ab
SDA
5.5.2026 - 13:30
Das fast 150 Jahre alte Dienstbüchlein der Schweizer Armee hat ausgedient. Ab dem 1. Juni wird das Dokument nicht mehr nachgeführt und nicht mehr neu ausgestellt. Künftig wird alles digital bereitgestellt – über eine zentrale Plattform namens Dienstmanager.
Keystone-SDA
05.05.2026, 13:30
05.05.2026, 15:04
SDA
Am Dienstagnachmittag hat die Schweizer Armee an einem Medienfachgespräch über die Ablösung des Dienstbüchleins informiert. Prozesse wie der Marschbefehl, aber auch Dienstverschiebungen, Urlaubsgesuche und Ähnliches hätten sich in ihrer papierlosen Form in den vergangenen Jahren bereits bewährt, hiess es in der Einladung zum Anlass.
Künftig können Angehörige der Armee über eine neue Internetplattform unter anderem ihre Militärkarriere, geleistete und zukünftige Dienste sowie persönliche Daten einsehen und administrative Prozesse digital erledigen. Für Einträge bis Anfang Juni bleibt das Dienstbüchlein als Beweismittel gültig und muss bis zur Entlassung aus der Militärdienstpflicht aufbewahrt werden, wie die Armee schreibt.
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