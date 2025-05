In der Walliser Ortschaft Wiler ist die Strasse Richtung Blatten gesperrt. Keystone

Nach dem Gletscherabbruch bei Blatten ruft der Kanton Wallis die besondere Lage aus – und stellt ein Gesuch um Armeehilfe. Die Armee entsendet ein Erkundungsdetachement, um den Kanton bei der Lagebeurteilung zu unterstützen.

Nach dem Gletscherabbruch bei Blatten hat der Walliser Staatsrat die besondere Lage ausgerufen. Damit können bei Bedarf zusätzliche Einsatzkräfte wie der Zivilschutz oder die Armee mobilisiert werden. Die Lagebeurteilung vor Ort läuft – und ein erstes Gesuch um Armeehilfe wurde bereits gestellt.

«Die Armee hält sich bereit, die zivilen Behörden möglichst rasch und zielgerichtet im Rahmen der militärischen Katastrophenhilfe zu unterstützen», sagt Armeesprecher Stefan Hofer gegenüber blue News. Als Sofortmassnahme habe die Armee ein Erkundungsdetachement entsendet, das den Kanton Wallis in den nächsten Stunden bei der Lagebeurteilung und bei der Abklärung möglicher Armee-Leistungen unterstütze.

Der Armeesprecher bestätigte gegenüber blue News, dass das Gesuch am Montag eingereicht wurde und nun vom Bund geprüft werde.

Auch «20 Minuten» berichtet über eine mögliche Armeemobilisierung. «Die Armee ist jederzeit bereit, im Rahmen der militärischen Katastrophenhilfe einen Einsatz zu leisten – sollte ein entsprechendes Gesuch vonseiten des Kantons eingehen», erklärte Hofer dort. Bereits im Sommer 2024 leistete die Armee rund 3400 Diensttage in den Kantonen Tessin und Wallis zur Bewältigung von Unwetterschäden.

Vor Ort verschafft sich der Bund ein Bild: Bundesrat Albert Rösti traf am Montag beim Führungsstab in Kippel ein. «Das Ereignis bewegt mich zutiefst, meine Gedanken sind bei den Einwohnerinnen und Einwohnern von Blatten, denen ich viel Kraft wünsche», sagte er gegenüber 20 Minuten. Auch Bundesrat Martin Pfister wird in Kürze in Kippel erwartet.