Neues Kompetenzzentrum Bund will 850 Millionen für Militärprojekt im All ausgeben

SDA

8.10.2025 - 13:00

Die Schweizer Armee will künftig aus dem All operieren. 
Die Schweizer Armee will künftig aus dem All operieren. 
sda

Die Armee richtet per 1. Januar 2026 innerhalb der Luftwaffe ein Kompetenzzentrum Weltraum ein. Bis Mitte der 2030er-Jahre sollen Schritt für Schritt Fähigkeiten im Orbit aufgebaut werden – mit einem Kostendach von 850 Millionen Franken.

Keystone-SDA

08.10.2025, 13:00

08.10.2025, 14:09

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der Bundesrat schafft ab dem 1. Januar 2026 ein Kompetenzzentrum Weltraum innerhalb der Luftwaffe, um die Truppe mit Informationen aus dem All zu versorgen.
  • Bis Mitte der 2030er-Jahre sollen fünf Fähigkeitsbereiche aufgebaut werden, darunter Erdbeobachtung für Lage- und Wetterdaten, sichere Kommunikation und Ortung sowie Schutz vor Störungen aus dem Weltraum.
  • Für Aufbau und Betrieb über zwölf Jahre ist ein Kostendach von 850 Millionen Franken vorgesehen, über das das Parlament im Rahmen der Armeebotschaft entscheiden muss.
Mehr anzeigen

Die Armee soll künftig im Weltall für die eigene Truppe Informationen sammeln. Dafür wird gemäss dem Bundesrat ab dem 1. Januar 2026 ein neues Kompetenzzentrum Weltraum innerhalb der Luftwaffe geschaffen.

Die Armee soll bis Mitte der 2030er-Jahre Fähigkeiten im Weltraum aufbauen, wie der Bundesrat am Mittwoch mitteilte. Ziel sei es, die Verteidigungsfähigkeit zu stärken und sicherheitsrelevante Dienste für die Schweiz bereitstellen zu können. Zudem solle die Abhängigkeit von Drittstaaten reduziert und Kooperationen mit internationalen Partnern ermöglicht werden.

Neue Fähigkeiten sollen geschaffen werden

Konkret soll sich die Armee im Weltall fünf Fähigkeiten aneignen. So soll sie etwa wissen, was da geschehe oder geschehen könne und inwiefern die Armee aus dem Weltraum beobachtet oder abgehört werden könne. Weiter soll sie aus dem Weltraum die Erde beobachten und der eigenen Truppe etwa Informationen über das Wetter geben können.

Zudem sollen Fähigkeiten für die Kommunikation und die Ortung erschaffen werden. Die Armee soll sich auch gegen allfällige Störungen der Truppe aus dem Weltraum schützen können, wie es weiter hiess.

Die Umsetzung der Massnahmen erfolge bis voraussichtlich Mitte der 2030er-Jahre. Als Kostendach für den Aufbau und den Betrieb der Fähigkeiten über einen Zeitraum von zwölf Jahren sind gemäss Communiqué 850 Millionen Franken vorgesehen. Das Parlament werde den finanziellen Mitteln im Rahmen der Armeebotschaft zustimmen müssen.

