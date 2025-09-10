  1. Privatkunden
Thurgauer Reitpark Armee sucht nach Übung gefährliche biologische Proben

SDA

10.9.2025 - 21:14

Im Rahmen einer Übung im Reitpark Egnach wurden biologische Proben verwendet, die Durchfall oder Lungenentzündung auslösen können. (Archivbild)
Im Rahmen einer Übung im Reitpark Egnach wurden biologische Proben verwendet, die Durchfall oder Lungenentzündung auslösen können. (Archivbild)
Keystone

Im Reitpark Egnach bei Romanshorn im Thurgau könnten nach einer Armeeübung gefährliche biologische Proben liegen geblieben sein. Am Mittwochabend begann die Suche nach ihnen.

Keystone-SDA

10.09.2025, 21:14

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen:

  • Im Rahmen der Ausbildung des ABC Abwehr Bataillons 10 wurden biologische Proben verwendet, die u.a. Durchfall verursachen können.
  • Die Armee vermutet, dass einige dieser Proben nach der Übung im  Reitpark Egnach im Thurgau liegengeblieben sein könnten.
  • Die Armee hat eine Suchaktion gestartet.
Mehr anzeigen

Die Armee ist am Mittwochabend im Reitpark Egnach im Thurgau auf der Suche nach biologischen Proben, die dort bei einer Übung verwendet wurden. Diese Proben enthalten laut Armee Stoffe, die bei näherem Kontakt Durchfall oder Lungenentzündung auslösen können. Der Einsatz zusammen mit der Kantonspolizei Thurgau war um 20 Uhr noch im Gange.

Geprüft werde auch, ob der Kühlschrank des Reitparks Egnach, in dem die Proben liegen, abgeschlossen sei und ob die Proben versiegelt geblieben seien, sagte Armeesprecher Mathias Volken der Nachrichtenagentur Keystone-SDA am Mittwochabend. Von erkrankten Personen habe die Armee keine Kenntnis.

Zudem untersuche die Armee ein Fahrzeug und Angehörige des ABC Abwehr Bataillons 10, die diese Woche den Wiederholungskurs abschliessen. Möglicherweise sei dort ein mobiles Röntgengerät unsachgemäss verwendet worden, was zu einer Verstrahlung in unmittelbarer Nähe im Innern des Fahrzeug führen könne.

Maroder Fuhrpark. Militär ist überfordert − Pfister ruft den TCS für Panzer und Haubitzen

Maroder FuhrparkMilitär ist überfordert − Pfister ruft den TCS für Panzer und Haubitzen

Personen, die in den letzten zwei Wochen im Reitpark gewesen seien und sich unwohl fühlten, sollen sich deshalb an ihren Arzt oder an ein Spital wenden. Die Spezialisten des ABC-Bereitschaftsdetachements werden die Proben, die im Rahmen der Ausbildung des ABC Abwehr Bataillons 10 verwendet wurden, laut Volken bergen und zur Untersuchung und Entsorgung ins Kompetenzzentrum der Armee nach Spiez bringen.

Harzendes Drohnenprojekt der Schweizer Armee wird redimensioniert

Harzendes Drohnenprojekt der Schweizer Armee wird redimensioniert

Das in Israel bestellte Drohnen-Aufklärungssystem ADS-15 für die Schweizer Armee verspätet sich um Jahre und ist in Schieflage. Nun hat das Verteidigungsdepartement entschieden, das Projekt zu redimensionieren und auf Funktionalitäten zu verzichten. Die sechs Drohnen sollen kein automatisches Ausweichsystem, kein System für GPS-unabhängige Starts und Landungen sowie kein System für die Enteisung enthalten, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstag hiess.

04.09.2025

Oldtimer nur noch als Hilfsfahrzeug nützlich. Schützenpanzerflotte der Armee zur Hälfte wieder im Einsatz

Oldtimer nur noch als Hilfsfahrzeug nützlichSchützenpanzerflotte der Armee zur Hälfte wieder im Einsatz

Sparhammer in Bern. Schweizer Armee will Tenue A nur noch an wenige verteilen

Sparhammer in BernSchweizer Armee will Tenue A nur noch an wenige verteilen

Verteidigung. Armee-Projekte sollen von externen Beratern überwacht werden

VerteidigungArmee-Projekte sollen von externen Beratern überwacht werden

