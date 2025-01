Maximal 5000 Armeeangehörige dürfen am WEF in Davos jeweils eingesetzt werden. (Archivbild) sda

Ein Grossteil des Armeeaufgebots zum Einsatz am Weltwirtschaftsforum (WEF) in Davos ist am Montag eingerückt. Sie müssen etwa wichtige Infrastrukturen wie Stromleitungen schützen oder gewisse Politikerinnen und Politiker in der Luft transportieren.

Während des WEF in Davos vom 20. bis 24. Januar 2025 wird der Luftraum über Davos stark eingeschränkt, mit bewaffneten Kampfjets, bodengestützter Luftverteidigung.

Die Schweizer Armee stellt bis zu 5000 Angehörige bereit, um den Kanton Graubünden bei der Sicherheit zu unterstützen.

Die Gesamtverantwortung liegt bei der Kantonspolizei Graubünden unter Oberst Walter Schlegel.

Das WEF 2025 erwartet Rekordbeteiligung aus Wirtschaft und Politik.

Daneben sind die Armeeangehörigen gemäss Mitteilung der Armee unter anderem für die Wahrung der Lufthoheit zuständig. Dafür patrouillieren permanent bewaffnete Kampfjets. Auch mit der bodengestützten Luftverteidigung soll die Sicherheit des Luftraums geschützt werden. Ausserdem kommt ein ausgebautes Radarsystem zum Einsatz. Diese Aufgaben erfolgen in enger Zusammenarbeit mit den Partnern in Österreich und Italien.

Der Luftraum über Davos wird in einem Radius von rund 46 Kilometern eingeschränkt und zwar am Freitag, 17. von 10 bis 17 Uhr und ab Montag, 20. Januar 8 Uhr bis Samstag, 25. Januar 17 Uhr.

5000 Armeeangehörige zur Unterstützung

Mit dem Einsatz unterstützt die Armee den Kanton Graubünden. Das Parlament hat für den Einsatz bis zum 30. Januar eine Grenze von 5000 Armeeangehörigen festgelegt. Die Einsatzverantwortung liegt bei den zivilen Behörden des Kantons Graubünden. Gesamteinsatzleiter ist der Kommandant der Kantonspolizei Graubünden, Oberst Walter Schlegel.

Das WEF findet vom Montag, 20. Januar bis Freitag, 24. Januar statt. Die Organisatoren rechnen mit einer Rekordbeteiligung aus Wirtschaft und Politik. Auch Vertreter der neuen Trump-Administration werden erwartet, wie WEF-Präsident Borge Brende kürzlich in einem Interview sagte. Das Motto lautet «Zusammenarbeit für das intelligente Zeitalter». Damit steht die Rolle von Wissen und Technologie im Fokus des diesjährigen Forums.