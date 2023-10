Ein Panzer der Schweizer Armee ist im Wallis in einen Kanal gestürzt. Symbolbild: Keystone

Ein Panzer der Schweizer Armee ist am späten Freitagnachmittag in Fully im Kanton Wallis in einen Kanal gestürzt. Dabei wurden drei Personen leicht verletzt und zur Kontrolle ins Spital gebracht.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein Panzer der Schweizer Armee ist im Wallis verunglückt.

Das Kampffahrzeug ist in einen Kanal gestürzt.

Warum der Panzer von der Strasse abkam und in den Kanal stürzte, war zunächst unbekannt. Mehr anzeigen

Armeesprecherin Delphine Schwab-Allemand bestätigte am Abend gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA die von mehreren Medien verbreitete Information.

An Bord des Panzers vom Typ M113 befanden sich drei Angehörige der Armee. Zwei konnten aus eigener Kraft aussteigen, der dritte wurde von zivilen Rettungskräften geborgen.

Warum der Panzer von der Strasse abkam und in den Kanal stürzte, war zunächst unbekannt. Die Militärjustiz hat eine Untersuchung eingeleitet.

ch, sda