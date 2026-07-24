Ein Zürcher Gastroenterologe soll Patientinnen heimlich gefilmt, sediert und sexuell missbraucht haben. Der 65-Jährige sitzt in Untersuchungshaft und bestreitet die Vorwürfe. Was über den Fall bislang bekannt ist.

Ein Arzt mit Praxis in Zürich soll Patientinnen heimlich gefilmt, sediert und sexuell missbraucht zu haben. Jetzt sitzt er in Untersuchungshaft.

Praxis in Zürich Arzt soll zahlreiche Frauen missbraucht haben – jetzt sitzt er in U-Haft

Darum geht’s Ein Arzt mit Praxis in Zürich wird verdächtigt, Patientinnen heimlich aufgenommen und sexuell missbraucht zu haben.

Eine Patientin soll ein auf den Untersuchungsbereich gerichtetes Handy entdeckt und damit die Ermittlungen ausgelöst haben.

Auch in Österreich wird ermittelt, mindestens eines der mutmasslichen Opfer war zum Tatzeitpunkt minderjährig. Zusammenfassung erstellt mit

Ein Facharzt für Magen- und Darmkrankheiten soll das Vertrauen zahlreicher Patientinnen schwer missbraucht haben. Der 65-jährige Österreicher sitzt seit Anfang Juli in Zürich in Untersuchungshaft.

Die Staatsanwaltschaft ermittelt unter anderem wegen des Verdachts auf Schändung und unerlaubte Aufnahmen. Auch in Graz laufen Ermittlungen. Für den Beschuldigten gilt die Unschuldsvermutung.

blue News fasst zusammen, was bislang zu dem Fall bekannt ist.

Was wird dem Arzt vorgeworfen?

Der Gastroenterologe soll Patientinnen unter dem Vorwand medizinischer Untersuchungen dazu gebracht haben, sich auszuziehen.

Mehrere Frauen soll er sediert, auf einem Gynäkologenstuhl behandelt und sexuell missbraucht haben. Laut «Blick» soll er Patientinnen zudem heimlich nackt gefilmt haben.

Obwohl die Frauen wegen Magen- oder Darmbeschwerden zu ihm kamen, sollen Untersuchungen stattgefunden haben, die medizinische Gutachter später teilweise als nicht notwendig einstuften. Das berichten österreichische Medien, etwa die «Krone»-Zeitung.

Wie flog der Fall auf?

Eine Patientin soll in der Zürcher Praxis des Arztespel ein Handy entdeckt haben, dessen Kamera auf den Untersuchungsbereich gerichtet war.

Dieser Fund habe die Ermittlungen ins Rollen gebracht, schreibt «20 Minuten». Bei der Auswertung sichergestellter Datenträger seien zahlreiche Bilder und Videos unbekleideter Frauen gefunden worden.

Die Aufnahmen sollen bis ins Jahr 2012 zurückreichen. Viele der darauf erkennbaren Frauen konnten bislang offenbar nicht identifiziert werden.

Warum waren die Frauen teilweise allein mit ihm?

Der Arzt soll Patientinnen häufig erst nach dem offiziellen Praxisschluss empfangen haben.

Laut den Berichten betraten sie die Praxis teilweise durch einen Hintereingang. Praxisassistentinnen oder andere Mitarbeitende sollen dabei nicht anwesend gewesen sein.

In Google-Rezensionen zur Zürcher Praxis warnten Patientinnen später davor, sich dort ohne Begleitperson betäuben zu lassen.

Weshalb ermittelt auch Österreich?

Der Mediziner stammt aus der österreichischen Stadt Graz und führte dort ebenfalls eine Privatpraxis.

Die Zürcher Staatsanwaltschaft stiess im Zuge ihrer Untersuchung auf Hinweise zu ähnlich gelagerten möglichen Straftaten in Österreich. Daraufhin habe sie die dortigen Behörden informiert.

In Graz werde derzeit von mindestens acht mutmasslich geschädigten Personen ausgegangen. Mindestens eines der Opfer war zum betreffenden Zeitpunkt minderjährig. Bereits 2021 soll in Graz eine Anzeige gegen den Arzt eingegangen sein.

Was sagt der Beschuldigte?

Der Arzt bestreitet die Vorwürfe.

Bei einer Einvernahme soll er erklärt haben, sämtliche Untersuchungen seien medizinisch notwendig gewesen. Auch die Aufnahmen seien mit dem Einverständnis der Patientinnen erfolgt, berichtet «20 Minuten».

Die laufenden Ermittlungen müssen nun zeigen, ob diese Darstellung zutrifft.

Wie geht es weiter?

Die Zürcher Staatsanwaltschaft macht wegen des laufenden Verfahrens keine Angaben zu den Haftgründen oder zu weiteren Einzelheiten.

Auch die Identifizierung der Frauen auf den sichergestellten Aufnahmen dauert offenbar an. In der Schweiz und in Österreich wird weiter ermittelt.

Bis zu einem rechtskräftigen Urteil gilt für den Arzt die Unschuldsvermutung.

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