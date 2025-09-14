Frau kollidiert mit Sportwagen und landet in der Reuss

Bei einem Überholmanöver landete das Auto im Fluss. Kantonspolizei Uri

Ein Aston Martin kollidierte am Samstag bei einem Überholmanöver, kam von der Strasse ab und landete im Flussbett der Reuss. Die Lenkerin und ihre Beifahrerin wurden verletzt in ein Spital geflogen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Auf der Furkastrasse bei Andermatt verlor eine Aston-Martin-Lenkerin nach einer Kollision beim Überholen die Kontrolle, stürzte in die Reuss und erlitt Totalschaden.

Die beiden Insassinnen konnten sich selbst befreien, wurden leicht verletzt und mit der Rega ins Kantonsspital Uri geflogen.

Neben weiteren Sachschäden ermittelt die Polizei die genauen Unfallumstände, mehrere Rettungsdienste standen im Einsatz. Mehr anzeigen

Am Samstag, kurz vor 10.25 Uhr, fuhr der Lenker eines Autos mit Nidwaldner Kontrollschildern auf der Furkastrasse von Andermatt in Richtung Realp.

Rund 150 Meter nach dem Bahnübergang Zumdorf setzte der Lenker zum Überholen eines vor ihm fahrenden Personenwagens mit Waadtländer Kontrollschildern an. Zum gleichen Zeitpunkt beabsichtigte auch die nachfolgende Lenkerin eines Sportwagens, (Aston Martin) mit englischen Kontrollschildern, die beiden vor ihr fahrenden Autos zu überholen.

Dabei kollidierte die Lenkerin mutmasslich mit dem Heck des Nidwaldner Personenwagens und stiess gegen den Randstein, verlor in der Folge die Kontrolle über ihr hochmotorisiertes Fahrzeug und kam von der Fahrbahn ab, bevor sie schliesslich ins Flussbett der Reuss stürzte, wo das Auto, schwer beschädigt auf dem Dach im Wasser liegend, zum Stillstand kam.

Mit Rega ins Spital geflogen

Den beiden Fahrzeuginsassinnen gelang es, sich selbständig aus dem Auto, welches Totalschaden erlitt, zu befreien. Sie wurden mit leichten Verletzungen von der Rega ins Kantonsspital Uri überführt. Am weiteren involvierten Fahrzeug entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Franken.

Die Klärung der Umstände, die zum Unfall führten, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Im Einsatz standen die Rega, die Feuerwehren Andermatt und Hospental, ein First Responder, ein lokaler Abschleppdienst, das Amt für Umwelt sowie die Kantonspolizei Uri.