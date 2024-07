Astra beschliesst neue Stau-Massnahmen am Gotthard

Am Gotthard staut sich der Verkehr. (Archivbild) sda

Am Gotthard staut sich der Schwerverkehr aufgrund der gesperrten A13 zusätzlich. Jetzt beschliesst das Astra neue Massnahmen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ab Mittwoch gelten am Gotthard temporär neue Regeln für LKW.

Der Schwerverkehr wird ab gewissen Staulängen vorzeitig angehalten.

Zudem wird das Nachtfahrverbot um eine Stunde gekürzt. Mehr anzeigen

Das Bundesamt für Strassen Astra hat am Montag zusätzliche Massnahmen beschlossen, um den Schwerverkehr auf der A2 so verlässlich wie möglich abzuwickeln. Dies aufgrund der anhaltenden Sperrung der A13 zwischen Lostallo und Mesocco, wie das Astra mitteilt.

Wenn immer möglich soll der Schwerverkehr auf der A2 wie gewohnt fahren können. LKW werden an den Dosierstellen angehalten und «dosiert» in den Gotthard-Strassentunnel gelassen, schreibt das Astra. Erreicht der Stau vor dem Nord- oder Südportal die Länge von 8 Kilometer, wird der Schwerverkehr in den Schwerverkehrskontrollzentren Ripshausen UR oder Giornico TI angehalten.

Nimmt der Stau wieder ab oder sind die Warteräume in den Zentren über 80 Prozent gefüllt, wird wieder der Regelbetrieb aufgenommen.

Binnenverkehr wird priorisiert

Damit die angehaltenen Lastwagen wieder Zeit gewinnen, wird das Nachtfahrverbot ab Ripshausen in Fahrtrichtung Süd beziehungsweise ab Giornico in Fahrtrichtung Nord um eine Stunde gekürzt. LKW, die über Nacht in den Kontrollzentren stehen, können jeweils schon um 4 Uhr anstatt 5 Uhr die Weiterfahrt antreten. Für die Einhaltung der Arbeits-, Lenk- und Ruhezeitvorschriften sind die Fahrzeuglenkenden selbst zuständig.

Weiter hat das Astra beschlossen, den S-Verkehr (Binnengüterverkehr) seit Montagmorgen zusätzlich zu priorisieren. Der Schwerverkehr fährt weiterhin durch die beiden Kontrollzentren, wird dort aber bevorzugt behandelt.

Diese Regelungen gelten ab Mittwoch, 3. Juli, bis vorerst am 16. Juli. Bis dahin wird die A13 sowie die Simplon-Route wieder in Betrieb sein. Dies wird die Verkehrssituation auf der A2 am Gotthard wieder normalisieren.

Auf eine ausgedehntere Verkürzung oder auf eine komplette Aufhebung des Nachtfahrverbots wird bewusst verzichtet, schreibt das Astra. Dies hätte zur Folge, dass die Schweiz für den Schwerverkehr attraktiver würde, was nicht mit den geltenden Gesetzen vereinbar wäre. Die nun getroffenen Massnahmen stellen einen Kompromiss dar, mit dem Schwerverkehr in dieser Situation möglichst zuverlässig abgewickelt werden kann.