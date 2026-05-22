In der Schweiz gibt es viele dunkle Orte, an denen man den Sternenhimmel und die Milchstrasse beobachten kann. Keystone

In Ländern wie Spanien und Griechenland boomt der Astrotourismus. Der Begriff beschreibt Reisen zu Orten mit besonders dunklem Nachthimmel zur Beobachtung von Sternen. Doch wie beliebt ist der Trend in der Schweiz?

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Astrotourismus, also Reisen zu Orten mit besonders dunklem Nachthimmel zur Beobachtung von Sternen und Himmelsphänomenen, entwickelt sich weltweit zu einem starken Trend – besonders in Spanien und Griechenland.

Gründe dafür sind die zunehmende Lichtverschmutzung sowie seltene Ereignisse wie die totale Sonnenfinsternis im August 2026, die zahlreiche Besucher*innen nach Spanien locken dürfte.

Auch in der Schweiz wächst das Interesse langsam, etwa durch den ersten offiziellen Dark-Sky-Park im Naturpark Gantrisch und Angebote von Sternwarten und Observatorien. Mehr anzeigen

Tage am Meer, leichte Kleidung, ein Sprung in den Pool, ein Bummel durch kleine Dörfer: Etwa so hören sich die perfekten Sommerferien an. Mit genau diesen Versprechen werben Destinationen um ihre Gäste. Doch zunehmend rückt dabei auch die Nacht in den Fokus.

Konkret geht es um den sogenannten Astrotourismus. Ferien werden gezielt an Orten gemacht, die in der Nacht einen klaren dunklen Himmel hervorbringen können, damit man Sterne, die Milchstrasse oder die Sonnenfinsternis besonders gut sehen kann.

Der Astrotourismus zählt zu den am schnellsten wachsenden Trends der globalen Reisebranche. Weltweit legte das Segment in den vergangenen fünf Jahren um 300 Prozent zu. Besonders stark boomte er in warmen Reiseländern wie Griechenland und Spanien. In Spanien verzeichnete er in den letzten fünf Jahren ein Plus von 400 Prozent, wie die deutschsprachige Zeitung in Spanien «Costa Nachrichten» schreibt.

In einer Befragung von Booking.com gaben 60 Prozent der Befragten aus 33 Ländern an, im Jahr 2025 gezielt Reiseziele mit möglichst geringer Lichtverschmutzung besuchen zu wollen, um das Sonnensystem bewundern und die Sterne beobachten zu können.

Der Lichtverschmutzung entkommen

Seltene astronomische Ereignisse – wie beispielsweise Sonnenfinsternisse oder spektakuläre Meteorströme – steigern die Nachfrage und ziehen ein internationales Publikum an. Zudem ziehen sie Menschen jeden Alters an.

Weltweit reagieren Destinationen darauf, indem sie ihr Angebot gezielt ausbauen. Neben infrastrukturellen Anpassungen wie reduzierter Beleuchtung und speziellen Beobachtungsplätzen setzen viele Resorts auf inhaltliche Programme: geführte Himmelsbeobachtungen, Astrofotografie-Workshops und Vorträge von Fachleuten.

Aussicht über Kefalonia, Griechenland, vom Berg Ainos. IMAGO/Pond5 Images

In Griechenland gibt es bislang einen «Dark Sky Park». Dieser befindet sich auf dem Ainos, dem höchsten Berg der Insel Kefalonia. Bei einem «Dark Sky Park» handelt es sich um ein offiziell ausgezeichnetes Natur- oder Landschaftsschutzgebiet. Sie zeichnen sich durch extrem geringe Lichtverschmutzung aus, wodurch der Sternenhimmel oder die Milchstrasse besonders gut mit blossem Auge sichtbar sind.

Doch die griechische Regierung hat das Potenzial im Astrotourismus erkannt: Bis 2030 sollen landesweit zehn zertifizierte «Dark Sky Parks» entstehen, unterstützt durch Fördermittel der Europäischen Union.

2026 für Astrotourismus besonders attraktiv

Generell gilt das Jahr 2026 für den Astrotourismus als besonders attraktiv. Grund dafür ist die hohe Sonnenaktivität, die im Winter ihren Höhepunkt im rund elfjährigen Zyklus erreicht hat und besonders intensive Nordlichter ermöglichte.

Ein weiteres Highlight steht im Sommer bevor: die Sonnenfinsternis vom 12. August 2026. Sie dürfte Tausende Tourist*innen nach Spanien locken, denn dort wird sie als totale Sonnenfinsternis zu sehen sein. Ein seltenes Ereignis: Eine solche «eclipse solar» hat es in Spanien seit 1912 nicht mehr gegeben. Die nächste, die in weiten Teilen des Landes sichtbar sein wird, erwarten Astronom*innen erst wieder im Jahr 2180.

Am 29. März 2025 war in Spanien eine partielle Sonnenfinsternis zu sehen. IMAGO/NurPhoto

Zum Vergleich: In der Schweiz war die letzte totale Sonnenfinsternis am 11. August 1999 zu sehen, die nächste wird erst am 3. September 2081 erwartet. In diesem Jahr kommt es im August hierzulande lediglich zu einer partiellen Sonnenfinsternis, der Mond wird die Sonne zu rund 90 bis 91 Prozent bedecken.

Entsprechend gross ist die Aufregung in Spanien. Das Land rechnet mit einem Ansturm von Tourist*innen, Unterkünfte sind längst ausgebucht oder nur noch zu horrenden Preisen zu bekommen. «Spanien ist praktisch das einzige Land der Welt, an dem diese totale Sonnenfinsternis gut zu beobachten sein wird», sagt Rubén Torregrosa vom Meteorologie-Verein Proyecto Mastral in Torrevieja an der Costa Blanca gegenüber «Costa Nachrichten». Er spricht von Sonnenfinsternis-Jägern, die dem Phänomen um die ganze Welt hinterherreisen.

Vor allem US-Amerikaner wollen die Sonnenfinsternis sehen

Beobachten kann man die totale Sonnenfinsternis zwar auch in Grönland und in Teilen Islands. Aber: «Beide sind schwieriger zu erreichen als Spanien und die Wahrscheinlichkeit für einen bewölkten Himmel ist dort wesentlich grösser», sagt Torregrosa.

Dank der Sonnenfinsternis profitieren auch die ländlichen Regionen im Nordwesten Spaniens. Normalerweise machen dort kaum ausländische Tourist*innen Ferien. Doch die Buchungsplattform Airbnb etwa registriert in den «besten» spanischen Sonnenfinsternis-Dörfern für Mitte August 2026 bis zu zehnmal mehr Buchungen als im gleichen Zeitraum 2025, berichtet «Costa Nachrichten». Vor allem US-Amerikaner wollen sich die Sonnenfinsternis anschauen. Gefolgt von Deutschen, Franzosen, Italienern, Belgiern und Niederländern.

Die Hotelpreise liegen für diese eine Nacht mitunter im vierstelligen Bereich. Andere Unterkünfte begnügen sich damit, doppelt so viel zu verlangen wie in der Vorwoche.

Astrotourismus in der Schweiz

Astrotourismus ist nicht nur im Ausland ein Thema, sondern zunehmend auch in der Schweiz. Anfang 2024 wurde der Naturpark Gantrisch in Bern für seine aussergewöhnlich hohe Nachtdunkelheit in bestimmten Gebieten als erster offizieller «Dark Sky Park» des Landes mit dem internationalen Label ausgezeichnet.

Noch ist das Interesse hierzulande jedoch verhalten. «Wir erheben keine Zahlen zum Astrotourismus», schreibt Markus Tschannen von Schweiz Tourismus auf Anfrage von blue News. «Es ist jedoch davon auszugehen, dass bei einem internationalen Interesse für das Thema auch die Schweiz profitiert.» Neben dem Dark-Sky-Naturpark verfüge die Schweiz über zahlreiche Sternwarten, Planetarien, abgelegene Hotels und Berggipfel, die sich für entsprechende Angebote eignen würden.

Bereits 2020 und 2021 setzte Schweiz Tourismus mit der Kampagne «Million Stars Hotel» auf Übernachtungen unter freiem Himmel. «Aus dieser Kampagne sind neue Übernachtungsmöglichkeiten hervorgegangen, die teilweise immer noch gebucht werden können», so Tschannen.

Astrotourismus zeigt sich hierzulande noch zurückhaltend. Keystone

Grundsätzlich spiele die Natur eine zentrale Rolle im Schweizer Tourismus: «Die Natur ist einer der wichtigsten Treiber für Ferien in der Schweiz». Konkrete Aussagen zur Entwicklung des Astrotourismus seien jedoch schwierig. «Da wir in unserer Marktforschung nicht spezifisch nach Astrotourismus oder Noctourism fragen und auch keinen Einblick in die Buchungsdaten einzelner Anbieter haben, können wir keine Aussagen zur Entwicklung in diesem Bereich machen.»

Dennoch sieht Tschannen Potenzial: Astrotourismus sei eine Nische mit Wachstumsmöglichkeiten, insbesondere für Gäste, die länger bleiben und intensiver in Naturerlebnisse eintauchen wollen. «Er hat aber natürliche Grenzen, denn Astrotourismus funktioniert vor allem da, wo nicht zu viele Menschen sind.» Zudem seien gewisse Angebote bewusst reguliert. «Man soll den Naturpark Gantrisch nachts nicht individuell erkunden, sondern ausschliesslich im Rahmen von organisierten Touren, um die Dunkelheit nicht übermässig mit Lichtemissionen zu gefährden», so Tschannen weiter.

Ein moderates Wachstum ist laut Tschannen deshalb wünschenswert: «Alles in allem ist ein gesundes Wachstum sicherlich erstrebenswerter als ein plötzlicher Boom.»

«Astrotourismus wird von uns nicht aktiv gefördert»

Auch im Naturpark Gantrisch selbst wird die Entwicklung zurückhaltend eingeschätzt. «In der Schweiz nehmen wir keinen eigentlichen Trend wahr», schreibt Janine Zahnd auf Anfrage von blue News. «Unter anderem aufgrund der wechselhaften Wetterbedingungen ist Astrotourismus hierzulande weniger ausgeprägt als beispielsweise in Spanien oder Griechenland.»

Verlässliche Zahlen zum Astrotourismus im Naturpark werden laut Zahnd nicht erhoben, weshalb sich auch keine Entwicklung über die letzten Jahre nachzeichnen lässt Zudem verfolge der Park bewusst keine aktive Förderung. «Astrotourismus wird von uns weder aktiv betrieben noch gezielt gefördert, da zunehmender Astrotourismus auch zusätzlich Lichtverschmutzung verursachen kann», so Zahnd.

Die Milchstrasse fotografiert im Naturpark Gantrisch im Jahr 2020. KEYSTONE

Auch von der Sonnenfinsternis im August 2026 erwartet man keine grossen Effekte. «Grösseres Interesse beobachten wir eher bei nächtlichen Phänomenen wie Meteorströmen oder ähnlichen Himmelsereignissen», heisst es. Für klassische Beobachtungsorte hingegen dürfte das Ereignis durchaus relevant sein.

«Wir sehen ein grosses Interesse an unserem Angebot»

So rechnet etwa das Space Eye Observatorium in Niedermuhlern BE zur Sonnenfinsternis mit grossem Andrang, sogar ein Spezialprogramm ist geplant.

Auch hier liegen keine genauen Zahlen darüber vor, ob das Interesse in den letzten fünf Jahren gestiegen ist, da der Betrieb im September 2023 aufgenommen wurde. Aber: «Wir sehen aber ein grosses Interesse an unserem Angebot», schreibt Eliane Duboise auf Anfrage von blue News.

Generell würden die Verantwortlichen ein wachsendes Interesse an Astronomie und Raumfahrt beobachten. Neue Mondmissionen, private Raumfahrtunternehmen und spektakuläre Raketenstarts hätten das Thema wieder stärker ins öffentliche Bewusstsein gerückt.

«In der Schweiz nehmen wir wahr, dass das Interesse an astronomischen Themen zunimmt, insbesondere rund um Lichtverschmutzung, Dark Sky Gebiete und besondere Himmelsereignisse.» Auch die Auszeichnung des Naturparks Gantrisch habe dazu beigetragen, die Aufmerksamkeit für den dunklen Nachthimmel in der Region zu stärken.

Das Publikum komme bislang vor allem aus der Gegend, zunehmend aber auch von weiter her. «Besonders das Hugo-Mathys-Teleskop – das grösste Teleskop der Schweiz, durch das Besucherinnen und Besucher selbst beobachten können – stösst auf grosses Interesse.»