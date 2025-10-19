Der Kanton Aargau hat den Asylnotstand ausgerufen. Erst jetzt ist klar, es gibt so viele Flüchtende wie seit dem zweiten Weltkrieg in der Schweiz. sda

200'000 Geflüchtete, Milliardenkosten und kaum mehr Unterkünfte: Die Asylsituation bringt Kantone wie den Aargau an den Anschlag. Politiker schlagen Alarm – und warnen vor sozialen Spannungen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Im Kanton Aargau herrscht Asylnotstand, aktuell mit so vielen Geflüchteten wie seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr.

Schweizweit sind über 100’000 anerkannte Geflüchtete registriert, mit Schutzsuchenden insgesamt fast 200’000 – die Kosten für Bund und Kantone steigen auf Milliardenhöhe.

Aargaus Regierungsrat Jean-Pierre Gallati (SVP) fordert wegen der Überlastung einen sofortigen Asylstopp und verweist auf den Notfallartikel im Asylgesetz, während andere Politiker zu Reformen und besserer Steuerung mahnen. Mehr anzeigen

Die Lage ist ernst – und sie scheint sich weiter zuzuspitzen: Seit zweieinhalb Jahren herrscht im Kanton Aargau offiziell Asyl-Notstand, doch eine Entspannung ist nicht in Sicht.

Diese Woche meldete der Kanton einen neuen Höchststand – so viele Geflüchtete wie jetzt hat es seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr gegeben, wie die «Sonntags Zeitung» schreibt.

«Wir hatten im Aargau noch nie eine solche Situation», betont SVP-Regierungsrat Jean-Pierre Gallati gegenüber den Medien. Die Unterbringung sei extrem schwierig, so der Sozialdirektor.

100’000 offiziell anerkannte Flüchtlinge

Laut dem Staatssekretariat für Migration (SEM) sind offiziell über 100’000 Geflüchtete in der Schweiz registriert – doppelt so viele wie noch vor zehn Jahren. Der eigentliche Spitzenwert liegt aber deutlich höher: Rechnet man auch Schutzsuchende mit dem S-Status sowie flüchtlingsähnliche Fälle hinzu, kratzt die Schweiz an der 200’000er-Marke.

Zum Vergleich: 1945, zum Ende des Zweiten Weltkriegs, waren es 115’000. Heute geht es also um deutlich grössere Zahlen – mit entsprechendem Druck auf Unterkünfte, Gemeinden und das Sozialsystem.

Milliardenkosten und Sorge um sozialen Frieden

Die Flüchtlingslage hat längst Auswirkungen auf die Finanzen: Allein der Bund rechnet 2026 mit Ausgaben von 3,9 Milliarden Franken – mehr als doppelt so viel wie noch 2019.

Hinzu kommen die Belastungen für Kantone und Gemeinden, die sich über steigende Wohnkosten und Platzmangel beklagen. «Die Situation ist angespannt», sagt Peter Truttmann, GLP-Regierungsrat aus Nidwalden.

Der Präsident der Zentralschweizer Sozialdirektoren warnt vor einer Eskalation: «Es braucht eine bessere Steuerung, schnellere Verfahren und konsequente Rückführungen.» Zudem müsse man den sozialen Zusammenhalt in der Schweiz im Blick behalten.

Gallati schlägt Alarm: «Asylstopp jetzt!»

Noch deutlich drastischer äussert sich Jean-Pierre Gallati. Der Aargauer SVP-Politiker sieht den Bundesrat und das Parlament als untätig – und fordert nun klare Konsequenzen:

«Die Schweiz muss den Zustrom stoppen. Wir könnten Asylsuchende an der Grenze zurückweisen – so wie Deutschland oder Frankreich», so Gallati. Auch die Durchsetzung der Dublin-Regel sei längst überfällig.

Besonders provokant: Gallati fordert einen generellen Asylstopp – und verweist auf Artikel 55 des Asylgesetzes, der solche Massnahmen in Ausnahmesituationen erlaubt. «Und eine solche liegt eindeutig vor», sagt er mit Blick auf die massiven Flüchtlingszahlen seit Beginn des Ukrainekriegs.