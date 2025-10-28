Fahrer verletzt, Komplize flüchtetZwei Asylbewerber stehlen Auto im Tessin und bauen Crash
Im Südtessin sind am Montagabend zwei marokkanische Asylbewerber mit einem gestohlenen Auto verunfallt. Einer der beiden Männer wurde dabei schwer verletzt, während der andere zunächst zu Fuss flüchtete.
Laut einer ersten Rekonstruktion der Tessiner Kantonspolizei stahlen die 36- und 27-jährigen Männer das Fahrzeug von einem Autohändler in der Region Mendrisio. Kurz darauf verunfallten sie in Mendrisio schwer.
Aus bislang ungeklärten Gründen verlor der Fahrer die Kontrolle über das Auto. Das Fahrzeug prallte gegen den Randstein, überschlug sich und kam schliesslich auf der rechten Strassenseite zum Stillstand.
Der 36-Jährige wurde vor Ort erstversorgt und anschliessend mit dem Rettungswagen ins Spital gebracht. Er erlitt schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen.
Der 27-Jährige flüchtete nach dem Unfall zu Fuss, konnte jedoch wenig später von der Polizei festgenommen werden. Die Tessiner Kantonspolizei hat Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen.
