Die Krankenkasse Atupri hat durch niedrige Prämien viele neue Kunden gewonnen, kämpft jedoch nun mit Verzögerungen bei der Abrechnung. Jetzt greift das Unternehmen zu Massnahmen.

Im letzten Jahr gewann die Krankenkasse Atupri über 20'000 neue Versicherte.

Das hat zu erheblichen Bearbeitungsverzögerungen geführt.

Kund*innen warten teils bis zu zwei Monate auf Kostengutsprachen, besonders bei der direkten Abrechnung mit medizinischen Leistungserbringern.

Als im letzten Jahr die Krankenkassen-Prämien um durchschnittlich 6 Prozent stiegen, wechselten viele zur vergleichsweise günstigen Atupri. Die Krankenkasse hat so über 20'000 neue Versicherte gewonnen. Dieses Wachstum hat jedoch zu erheblichen Verzögerungen bei der Bearbeitung von Anträgen geführt, wie die Tamedia-Zeitungen berichten.

Versicherte müssen demnach teilweise bis zu zwei Monate auf Kostengutsprachen warten. Kürzlich verschickte die Kasse einen Brief an alle Kund*innen, in dem sie sich für die langen Wartezeiten entschuldigt – unterschrieben von CEO Caroline Meli. Die grössten Verzögerungen gibt es bei der direkten Abrechnung mit medizinischen Leistungserbringern.

Massnahmen ergriffen

Atupri hat gemäss Bericht nun organisatorische Massnahmen ergriffen, um das erhöhte Arbeitsvolumen zu bewältigen. Befristet wurden zusätzliche Mitarbeiter eingestellt, und Anfragen werden nach Dringlichkeit priorisiert. Besonders zeitkritische Anträge und notwendige medizinische Behandlungen werden bevorzugt bearbeitet.

Atupri entstand aus der Betriebskrankenkasse der SBB und ist seit 2002 unabhängig. Anfang 2024 fusionierte Atupri mit Visana zur Gruppe Atusana, bleibt aber operativ eigenständig.

