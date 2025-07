Im Gartenbad St. Jakob in Basel kam es zu mehreren Vorfällen. KEYSTONE

Nach mehreren Polizeieinsätzen in Basler Gartenbädern bringt Grossrat Joël Thüring (SVP) eine Motion ein. Der Regierungsrat soll prüfen, ob der Zugang künftig eingeschränkt wird – ähnlich wie im jurassischen Pruntrut.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Polizei musste in den letzten fünf Wochen mehrfach ins Gartenbad St. Jakob ausrücken – teilweise wegen ausländischer Gruppen.

In Pruntrut wurde der Eintritt ins Schwimmbad auf Schweizer Staatsangehörige und Bewilligungsinhaber beschränkt.

SVP-Grossrat Joël Thüring fordert ähnliche Regeln für Basel-Stadt per Motion im Grossen Rat. Mehr anzeigen

Es ist ein heisser Sommer in den Basler Gartenbädern – nicht nur wegen der Temperaturen. In den vergangenen fünf Wochen musste die Polizei zehnmal ins Gartenbad St. Jakob ausrücken. Mehrere Einsätze seien auf Auseinandersetzungen mit französischen Staatsbürgern nordafrikanischer Herkunft zurückzuführen, wie ein Sprecher gegenüber der «Basler Zeitung» bestätigte.

Ein Vorfall am 29. Juni endete gar in einem Grosseinsatz. Die Situation sorgt nun für politischen Druck: Grossrat Joël Thüring (SVP) fordert den Regierungsrat in einer Motion auf, klare Richtlinien zu schaffen, wer künftig noch in die Basler Badis darf. Das berichtet die «BZ Basel».

Vorbild Pruntrut – Zugang nur noch mit Pass oder Bewilligung

Im jurassischen Pruntrut reagierte die Gemeinde auf ähnliche Vorfälle mit drastischen Massnahmen: Nur noch Personen mit Schweizer Pass, Aufenthalts- oder Arbeitsbewilligung sowie Touristen mit gültiger BaselCard erhalten dort seit Anfang Juli Zugang zum Schwimmbad. Thüring will dieses Modell nun auch in Basel diskutieren.

Konkret verlangt er, dass der Regierungsrat innert sechs Monaten Regeln ausarbeitet, wonach nur bestimmte Personengruppen – Einheimische, Bewilligungsinhaber oder Touristen mit BaselCard – die städtischen Bäder betreten dürfen. «Die Situation ist unhaltbar», so Thüring. Die Polizei sei bereits ausgelastet, zusätzliche Einsätze in den Badis brächten das System an seine Belastungsgrenze.

Streit um Sicherheit und Ausgrenzung

Der Vorstoss dürfte kontrovers diskutiert werden: Während einige in den Einschränkungen eine nötige Massnahme zur Gewährleistung der Sicherheit sehen, kritisieren andere den diskriminierenden Charakter solcher Regelungen. In Pruntrut hatte der Entscheid, französischen Gästen ohne Papiere den Zutritt zu verwehren, national für Diskussionen gesorgt.

Wie Basel-Stadt mit Thürings Forderung umgeht, bleibt abzuwarten. Der Ball liegt nun beim Regierungsrat – und später wohl auch beim Grossen Rat, wo das Thema für hitzige Debatten sorgen dürfte.