In den 1990er-Jahren verlangte die SP mit einer Volksinitiative eine schrittweise Halbierung der Schweizer Militärausgaben.

Das eingesparte Geld sollte in internationale Friedenspolitik, soziale Sicherheit und den Strukturwandel der Rüstungsindustrie fliessen.

Bürgerliche Parteien kritisierten jedoch, dass damit militär- und sozialpolitische Anliegen unzulässig verknüpft würden und die «Einheit der Materie» verletzt sei.

1995 erklärte das Parlament die Initiative deshalb für ungültig – ein seltener Schritt, der ihr den Urnengang verwehrte. Mehr anzeigen

Die Schweiz stimmt derzeit über die sogenannte «Halbierungsinitiative» zur SRG ab. Der Begriff erinnert an ein politisches Vorhaben aus den 1990er-Jahren: Damals verlangte ausgerechnet die SP selbst eine Halbierung – allerdings nicht bei den Mediengebühren, sondern beim Armeebudget.

Konkret ging es um die Volksinitiative «Für weniger Militärausgaben und mehr Friedenspolitik». Sie verlangte, die Ausgaben für die Landesverteidigung schrittweise um zehn Prozent pro Jahr zu kürzen – so lange, bis sie halbiert wären. Am 24. September 1992 reichte die SP dafür 105'680 gültige Unterschriften ein.

Die Idee der Sozialdemokrat*innen: Das eingesparte Geld sollte in drei Bereiche fliessen – in internationale Friedenspolitik, in zusätzliche soziale Sicherheit im Inland sowie in Massnahmen für den Strukturwandel in der Rüstungsindustrie.

Bundesverfassung verlangt «Einheit der Materie»

Der Bundesrat äusserte jedoch früh rechtliche Bedenken. In seiner Botschaft ans Parlament hielt er fest, das Vorhaben sei heikel, weil es militärische Ausgabenkürzungen mit sozialpolitischen Massnahmen verknüpfe, obwohl zwischen diesen Bereichen «kein sachlicher Zusammenhang» bestehe.

Der Hintergrund ist eine zentrale Regel im Schweizer Initiativrecht: die sogenannte «Einheit der Materie». Wer eine Volksinitiative einreicht, darf nicht mehrere sachfremde Anliegen miteinander verbinden. Die Idee dahinter: Stimmbürger*innen sollen nicht gezwungen sein, einem Paket zuzustimmen, nur weil sie einen Teil davon unterstützen. Der Passus ist so wichtig, dass sogar Wikipedia dazu einen Artikel verfasst hat.

Zwar gab es im Bundesrat selbst grössere Diskussionen darüber, wie Akten im Bundesarchiv zeigen: Es wurden Rechtsgutachten in Auftrag gegeben, mit denen eine Ungültigerklärung begründet wurde. Das Justizdepartement, damals in CVP-Hand unter Bundesrat Arnold Koller, wollte im Vorfeld der Bundesratssitzung die Haltung zur Frage nicht schriftlich dokumentieren. Anders die damalige SP-Bundesrätin Ruth Dreyfuss: Sie warnte ihre Bundesratskolleg*innen ausdrücklich davor, die Ungültigkeit der Initiative zu beantragen, weil es ein «ein politisch sehr heikler und sorgfältig abzuwägender Entscheid» sei.

Bundesrätin Ruth Dreyfuss argumentierte im Gesamtbundesrat für die Gültigkeit der Initiative. Bundesarchiv

Trotz dieser Bedenken empfahl der Bundesrat dem Parlament, die Initiative für gültig zu erklären. In der Botschaft formulierte die Regierung den Grundsatz: «Im Zweifelsfall zu Gunsten der Volksrechte.»

Inhaltlich stellte sich der Bundesrat jedoch klar gegen das Begehren. Eine Halbierung der Mittel würde die geplante Armeereform «Armee 95» praktisch verunmöglichen und die Verteidigungsfähigkeit der Schweiz massiv schwächen, argumentierte die Regierung. Eine autonome Landesverteidigung sei mit einem halbierten Budget kaum mehr denkbar. In der Botschaft warnte der Bundesrat zudem, eine militärisch schwache Schweiz könne einen «Vakuumeffekt» auslösen – mit mehr Instabilität und möglichen Interventionen aus dem Ausland.

Die Schweizer Armee hatte 1994 Logistiktruppen, die mit Pferden arbeiteten. KEYSTONE

Auch wirtschaftlich erwartete die Regierung erhebliche Folgen. Eine drastische Kürzung der Militärausgaben könnte laut Analyse bis zu 25’000 Arbeitsplätze kosten – vor allem in der Industrie und im lokalen Gewerbe. Besonders betroffen wären Regionen mit starker Rüstungsindustrie, etwa rund um Thun. Zusätzlich schätzte der Bundesrat die sozialen Folgekosten solcher Entlassungen auf über 2,5 Milliarden Franken.

Parlament wollte keine Volksabstimmung

Im Juni 1995 kam die Initiative ins Parlament. Dort wurde das Volksbegehren von Beginn an von Gegner*innen als «Halbierungsinitiative» bezeichnet. Der damalige St. Galler SP-Nationalrat Paul Rechsteiner kritisierte den Antrag, die Initiative für ungültig zu erklären, als «abrupte und brüske Praxisänderung».

Eine Ungültigerklärung würde zudem eine bestimmte Sichtweise in der Sicherheitspolitik zementieren, argumentierte er – nämlich die, dass Sozialpolitik und Sicherheitspolitik strikt getrennt werden müssten.

1994 mussten Rekruten noch lernen, wie man das Dienstfahrrad (Fahrrad 93) nutzt. KEYSTONE

Die bürgerliche Mehrheit liess sich davon nicht umstimmen. Sie stellte juristische Überlegungen in den Vordergrund: Militärausgaben und soziale Sicherheit dürften in einer Volksinitiative nicht miteinander verknüpft werden. Das Gebot der «Einheit der Materie» sei letztlich auch ein Schutz für die Stimmbevölkerung, argumentierten die Gegner*innen – sonst könnten künftig «Mogelpackungen» mit mehreren Anliegen geschnürt werden.

Auch gab es eine «Arena»-Sendung dazu. Der damalige Appenzeller Ständerat Carlo Schmid (CVP/AI) sagte dort etwa: «Wenn ich die Initiative anschaue, sind sicher zwei Dinge verpackt, die man einmal mit Ja und einmal mit Nein beantworten könnte.» Der damalige SP-Nationalrat und frühere SP-Präsident Helmut Hubacher warnte gar in der männlich dominierten Politrunde: «Meine Herren: Wenn Sie so weitermachen, gibt es bald 51 Prozent für die Abschaffung.»

Am Ende entschied der Nationalrat mit 100 zu 77 Stimmen, die Initiative für ungültig zu erklären. Damit wurde ihr der Urnengang verwehrt – ein aussergewöhnlicher Schritt. Bis dahin war dies in der Schweizer Geschichte erst zweimal passiert: 1920 bei einer Ausländerinitiative und 1977 bei einer Initiative gegen Teuerung und Inflation, beide ebenfalls wegen Verletzung der «Einheit der Materie».

Die Sozialdemokrat*innen gaben jedoch nicht auf. Sie lancierten später eine neue Initiative zur Reduktion der Armeeausgaben. Bei der sogenannten «Umverteilungsinitiative» sollte das eingesparte Geld ausschliesslich in internationale Friedenspolitik fliessen – nicht mehr auch in sozialpolitische Massnahmen im Inland. Doch beim Stimmvolk hatte das Anliegen wenig Erfolg: Im November 2000 scheiterte die Vorlage deutlich. Nur 37,6 Prozent der Stimmenden sagten Ja.