Auch Schweizer Brandopfer müssen in ausländische Spitäler

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Kapazität am Anschlag Auch Schweizer Brandopfer müssen in ausländische Spitäler

SDA

2.1.2026 - 22:48

Auch Schweizerinnen und Schweizer müssen nach der Brandkatastrophe in Crans-Montana in ausländische Spitäler verlegt werden.
Auch Schweizerinnen und Schweizer müssen nach der Brandkatastrophe in Crans-Montana in ausländische Spitäler verlegt werden.
Rega

Weil die Kapazitäten im Inland nicht ausreichen, müssen nach der Brandkatastrophe in Crans-Montana VS auch Schweizerinnen und Schweizer ins Ausland verlegt werden – in den nächsten 48 Stunden.

,

Keystone-SDA, Redaktion blue News

02.01.2026, 22:48

02.01.2026, 22:55

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Nach der verheerenden Brandkatastrophe in Crans-Montana VS müssen auch Schweizer Brandopfer in ausländische Spitäler verlegt werden.
  • In einer ersten Phase konnte zwar für alle 119 Verletzten der Brandkatastrophe eine Erstversorgung in Schweizer Spitälern sichergestellt werden.
  • Die Kapazitäten der Schweizer Spitäler reicht jedoch für eine langfristige Behandlung von schwerverletzten Brandopfern nicht aus, heisst es vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz Babs.
  • Österreich übernimmt sechs Patientinnen und Patienten, vier davon intensivmedizinisch. Sie werden in Spitälern in Wien und Graz untergebracht und weiterversorgt.
Mehr anzeigen

Die extrem aufwendige Behandlung von schweren Brandverletzungen bringt die medizinische Versorgung in der Schweiz an ihre Grenzen. Zu den 50 schwer verletzten Brandopfern von Crans-Montana VS, welche bis Sonntag in spezialisierte ausländische Spitäler gebracht werden sollen, werden daher auch Schweizerinnen und Schweizer gehören. Das hat das Bundesamt für Bevölkerungsschutz Babs am Freitagabend bekanntgegeben.

Es schreibt in einer Mitteilung, in einer ersten Phase habe für alle 119 Verletzten der Brandkatastrophe eine Erstversorgung in Schweizer Spitälern sichergestellt werden können. Für eine langfristige Behandlung von schwerverletzten Brandopfern reichten aber die Kapazitäten der Schweizer Spitäler nicht aus.

Dies, da die langfristige Behandlung dieser Menschen voraussichtlich Monate in Anspruch nehmen werde und die Zahl von Patienten mit schweren Verbrennungen nach dem Brand in der Silvesternacht gross sei.

Tragödie in Crans-Montana VS. Gemeindepräsident reagiert wütend auf «Spiegel»-Anfrage +++ Wirt des Le Constellation äussert sich

Tragödie in Crans-Montana VSGemeindepräsident reagiert wütend auf «Spiegel»-Anfrage +++ Wirt des Le Constellation äussert sich

Verlegung muss in den nächsten 48 Stunden erfolgen

Die Nationale Alarmzentrale und Ereignisbewältigung NEOC des Babs koordiniert laut Mitteilung die medizinischen Evakuationen. Die behandelnden Spitäler melden die Patienten, welche verlegt werden sollen. Die Zuteilung der Patienten auf die zur Verfügung stehenden Behandlungsplätze erfolgt nach medizinischen Kriterien.

Die Verlegung müsse in den nächsten 48 Stunden erfolgen, in denen die Patienten noch so stabil seien, dass wie verlegt werden könnten.

«Es ist wichtig, dass die Angehörigen für die angewandten Kriterien und die Dringlichkeit Verständnis aufbringen, auch wenn das für die Familien unbeschreiblich schwere Situationen sind», schreibt das Babs.

Die Walliser Behörden gaben bereits am Freitagnachmittag an einer Medienkonferenz bekannt, dass bis Sonntag 50 Patienten ins Ausland verlegt werden sollen. Dies in Spitäler in Belgien, Frankreich, Deutschland und Italien. Laut Babs werden auch Verlegungen in weiter entfernte Länder «ins Auge gefasst».

Hightech-Flugzeuge. Brandopfer werden mit diesen Rega-Jets transportiert

Hightech-FlugzeugeBrandopfer werden mit diesen Rega-Jets transportiert

Sechs Schweizer nach Österreich

Die österreichische Nachrichtenagentur APA meldete indessen am Freitagabend unter Berufung auf eine Mitteilung des österreichischen Innenministeriums, die Schweiz habe ein Angebot Österreichs für medizinische Unterstützung angenommen. Österreich übernimmt demnach sechs Patientinnen und Patienten, vier davon intensivmedizinisch. Sie würden in Spitälern in Wien und Graz untergebracht und weiterversorgt.

Der Transport sei für Samstagvormittag geplant. Alle sechs Personen seien Schweizer Staatsangehörige im Alter von 14, 16, 16, 17, 20 und 30 Jahren.

Mehr zum Thema

Katastrophe in Crans-Montana VS. Ermittler nennen erstmals Feuer-Ursache und Details zu Verletzten

Katastrophe in Crans-Montana VSErmittler nennen erstmals Feuer-Ursache und Details zu Verletzten

Experte erklärt. Das ist bei der Behandlung von Brandverletzten wichtig

Experte erklärtDas ist bei der Behandlung von Brandverletzten wichtig

«Hoffnung ist stärker als der Tod». Grossvater Pierre sucht im TV verzweifelt nach Émilie (22)

«Hoffnung ist stärker als der Tod»Grossvater Pierre sucht im TV verzweifelt nach Émilie (22)

Meistgelesen

Gemeindepräsident reagiert wütend auf «Spiegel»-Anfrage +++ Wirt des Le Constellation äussert sich
Das gilt seit dem 1. Januar für Autofahrer
Schweiz nach Feuer-Tragödie im Ausnahmezustand: Wo sich jetzt gerade was abspielt
Ermittler nennen erstmals Feuer-Ursache und Details zu Verletzten
Auch Schweizer Brandopfer müssen in ausländische Spitäler