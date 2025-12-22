Auch wer besser verdient, darf frühestens mit 63 in Pension

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Rentenpläne sickern durch Auch wer besser verdient, darf frühestens mit 63 in Pension

Andreas Fischer

22.12.2025

Für Leistungen aus der Pensionskasse soll künftig eine Altersgrenze von 63 Jahren gelten: Nach dem Willen des Bundes wären Frühpensionierungen mit 58 Jahren nicht mehr möglich.
Für Leistungen aus der Pensionskasse soll künftig eine Altersgrenze von 63 Jahren gelten: Nach dem Willen des Bundes wären Frühpensionierungen mit 58 Jahren nicht mehr möglich.
Keystone (Symbolbild)

Mit 58 in Rente? Damit soll auch für Gutverdienende Schluss sein. Der Bundesrat will Pensionskassengelder künftig erst ab 63 freigeben – für alle. Im Gegenzug wird Arbeiten über 65 attraktiver.

Andreas Fischer

22.12.2025, 20:04

22.12.2025, 20:10

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der Bundesrat will den frühzeitigen Bezug von Leistungen der Pensionskassen und der dritten Säule grundsätzlich erst ab 63 Jahren erlauben.
  • Ausnahmen bleiben bei entlassungsbedingten Frühpensionierungen bestehen.
  • Gleichzeitig soll das Weiterarbeiten über 65 gefördert werden, indem die Weiterversicherung in der zweiten Säule erleichtert wird.
Mehr anzeigen

Früher in Pension gehen, das können sich vor allem Gutverdienende leisten und im Idealfall mit 58 Jahren in den Ruhestand gehen. Doch nach dem Willen des Bundesrats soll damit Schluss sein: Der Bezug von Leistungen aus der Pensionskasse und der dritten Säule soll in Zukunft frühestens ab 63 Jahren möglich sein, berichtet der «Tages-Anzeiger» unter Berufung auf interne Dokumente zur Ämterkonsultation.

Altersvorsorge. Schweizerinnen und Schweizer blicken mit Sorge auf Pensionierung

AltersvorsorgeSchweizerinnen und Schweizer blicken mit Sorge auf Pensionierung

Bereits im November hatte der Bundesrat entsprechende Pläne von Sozialministerin Elisabeth Baume-Schneider genehmigt. Nun wurden Details bekannt. Unklar war etwa, ob die neue Altersgrenze nur für obligatorisch angesparte Pensionskassengelder gilt oder auch für Kapital, das darüber hinausgeht. Dann hätten es sich Gutverdienende weiterhin leisten können, mit 58 Jahren in Rente zu gehen.

Frühpensionierung für alle gleich

Dem schiebt der Bundesrat jetzt offenbar einen Riegel vor. Eine Zweiklassengesellschaft bei der Frühpensionierung solle es nicht geben. Egal ob aus obligatorisch angesparten Geldern oder aus überobligatorischem Kapital: Leistungen der Pensionskassen sollen erst ab 63 bezogen werden können, bestätigte das Bundesamt für Sozialversicherungen dem «Tages-Anzeiger» und erwartet Widerstand aus dem bürgerlichen Lager.

Neue Studie deckt auf. Die verborgene Gefahr der Schweizer Armut

Neue Studie deckt aufDie verborgene Gefahr der Schweizer Armut

Ausnahmen soll es demnach weiterhin bei entlassungsbedingten Frühpensionierungen geben: Das Mindestbezugsalter erhöht sich allerdings von 58 auf 60 Jahre. Im Baugewerbe sollen Frühpensionierungen weiterhin mit 60 erfolgen dürfen.

Weiterversicherung in der zweiten Säule

Soll einerseits die Frühpensionierung erschwert werden, will der Bundesrat andererseits die Weiterbeschäftigung für über 65-Jährige fördern - und zwar ohne das Rentenalter zu erhöhen. Wer auch nach Erreichen des Rentenalters weiter arbeiten möchte, soll sich künftig weiterhin in der zweiten Säule versichern können.

Pensionskassen sollen neu dazu verpflichtet werden. Bislang war einer Weiterversicherung nur bis 70 Jahre möglich und nur, wenn es vom Reglement der Pensionskasse vorgesehen war. Dieser Vorstoss stösst auf überparteiliche Zustimmung. So hat FDP-Nationalrat Andri Silberschmidt einen Vorstoss eingereicht, der die gleiche Stossrichtung hat.

Die von Abgeordneten von SP, Mitte, GLP und SVP mitgetragenen Motion verlangt, dass die Versicherung in der zweiten Säule automatisch weiterläuft, wenn Arbeitnehmende länger arbeiten. Bislang musste dies rechtzeitig angemeldet werden, was Silberschmidt als «veraltete Denkweise» empfindet. Zudem soll ein Wiedereintritt in die zweite Säule möglich sein. Allerdings sollen die Massnahmen – im Unterschied zum Bundesrats-Vorschlag – nicht verpflichtend für die Pensionskassen sein, sondern nur greifen, wenn sie vom Reglement gedeckt sind.

Mehr zum Thema

«Weihnachten ist nicht das Problem». Einsamkeit begleitet viele Menschen das ganze Jahr

«Weihnachten ist nicht das Problem»Einsamkeit begleitet viele Menschen das ganze Jahr

Bericht sorgt für Kopfschütteln. Beamter wird 9 Jahre freigestellt und kassiert 670'000 Franken

Bericht sorgt für KopfschüttelnBeamter wird 9 Jahre freigestellt und kassiert 670'000 Franken

Meist erst nach Jahren spürbar. Ein Denkfehler kostet Senioren viel Geld

Meist erst nach Jahren spürbarEin Denkfehler kostet Senioren viel Geld

Meistgelesen

Auch wer besser verdient, darf frühestens mit 63 in Pension
Goldschmuck von dementer Patientin verschwindet – Sohn streitet mit Spital
Schwarzer Tag für Detailhändler – 100 Millionen Franken Verlust
Rhätische Bahn schränkt Zugänge auf der Berninalinie ein
Rentner zieht weg – jetzt will AHV 72'000 Franken zurück