Polizei löst Rätsel Jetzt ist klar, was hinter dem lauten Knall im Aargau steckt

Sven Ziegler

6.3.2026

Die Aargauer Polizei konnte das Rätsel lösen. 
Die Aargauer Polizei konnte das Rätsel lösen. 
KEYSTONE

Ein lauter Knall im Auenschutzgebiet von Auenstein AG hat am Mittwochnachmittag Spaziergänger aufgeschreckt. Nach einem Zeugenaufruf konnte die Polizei klären, was dahintersteckte.

Redaktion blue News

06.03.2026, 10:23

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ein Ehepaar hörte am Mittwochnachmittag im Auenschutzgebiet von Auenstein einen lauten Knall.
  • Nach einem Zeugenaufruf meldeten sich mehrere Personen bei der Polizei.
  • Der Knall stammte von einem Jäger, der im Auftrag des Kantons Kormorane jagte.
Mehr anzeigen

Ein lauter Knall im Auenschutzgebiet von Auenstein hat am Mittwochnachmittag für Aufregung gesorgt. Ein Ehepaar aus Spanien, das zwischen 13.30 und 14 Uhr im Wald unterwegs war, hörte plötzlich einen Schuss und verliess daraufhin erschrocken das Gebiet.

Die Polizei veröffentlichte daraufhin einen Zeugenaufruf, um den Vorfall zu klären. Mehrere Personen meldeten sich in der Folge bei den Behörden.

Dank dieser Hinweise konnte die Polizei den Ursprung des Geräuschs rasch ermitteln. Beim Knall handelte es sich um einen Schuss eines Jägers.

Der Mann war im Auftrag des Kantons unterwegs, um Kormorane zu jagen.

