Im Mai 2008 gab es bereits einen Heissluftballon-Start auf dem Bundesplatz. KEYSTONE

Mitten auf dem Bundesplatz in Bern hebt heute ein Heissluftballon ab. Der Start markiert den Beginn des Jubiläumsjahrs des Aero-Clubs der Schweiz, der seit 125 Jahren die Schweizer Luftfahrt prägt.

Ein ungewöhnliches Bild bietet sich am Sonntagnachmittag auf dem Bundesplatz in Bern: Ein grosser Heissluftballon hebt direkt vor dem Bundeshaus ab. Der Start markiert den Auftakt ins Jubiläumsjahr des Aero-Clubs der Schweiz (AeCS), der seit 125 Jahren die Schweizer Luftfahrt unterstützt und prägt.

Gegründet wurde der Aero-Club am 31. März 1901 im Café Rudolf in Bern, damals mit gerade einmal 72 Mitgliedern. Heute zählt der Verband rund 20'000 Mitglieder in über 380 Vereinen, die von Modellflug über Fallschirmspringen bis zum Segelfliegen verschiedene Aktivitäten abdecken.

Die Schweiz hat in der Ballonfahrt eine beeindruckende Tradition: Schon 1908 gewannen die Pioniere Theodor Schaeck und Emil Messner die Weltmeisterschaft im Langstrecken-Gasballonfahren, die «Coupe aéronautique Gordon Bennett». Und auch heute mischen Schweizer Teams ganz vorne mit – zuletzt holten 2025 Kurt Frieden und Pascal Witprächtiger den Sieg.