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Frauenfeld Mann düst fahrunfähig und ohne Ausweis von einem Diebstahl zum nächsten

Samuel Walder

24.3.2026

Die Kapo Thurgau konnte bei einer Verkehrskontrolle gleich mehrere Delikte aufdeken. 
Die Kapo Thurgau konnte bei einer Verkehrskontrolle gleich mehrere Delikte aufdeken. 
KEYSTONE

Eine Polizeikontrolle in Frauenfeld bringt gleich mehrere Verstösse ans Licht: Ein Mann war fahrunfähig und ohne Führerausweis unterwegs – und hatte zuvor Ladendiebstähle begangen.

Samuel Walder

24.03.2026, 10:36

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In Frauenfeld wurde ein 56-jähriger Mann von der Polizei gestoppt, der fahrunfähig und trotz Führerausweisentzug unterwegs war.
  • Ermittlungen zeigen, dass er zuvor mit dem Auto zu zwei Geschäften fuhr und dort Ladendiebstähle beging.
  • Der Mann wurde festgenommen und muss sich nun vor der Staatsanwaltschaft verantworten.
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Am Montagabend hat die Kantonspolizei Thurgau in Frauenfeld einen 56-jährigen Mann gestoppt – und dabei gleich mehrere Verstösse aufgedeckt.

Gegen 18.20 Uhr kontrollierte eine Patrouille den Autofahrer beim Bahnhof Frauenfeld. Schnell stellte sich heraus: Der Mann war fahrunfähig unterwegs. Doch damit nicht genug – er sass auch trotz Führerausweisentzug am Steuer.

Von Ladendiebstahl zu Ladendiebstahl

Die weiteren Ermittlungen bringen eine dreiste Vorgeschichte ans Licht. Gemäss Kantonspolizei war der Mann zuvor mit seinem Auto zu gleich zwei Einkaufsgeschäften im Raum Frauenfeld gefahren – und beging dort Ladendiebstähle.

Trotz laufendem Entzug seines Führerausweises nutzte er also das Fahrzeug, um von einem Diebstahl zum nächsten zu gelangen.

Festnahme und Anzeige

Für den 56-jährigen Weissrussen endete die Tour abrupt. Er wurde festgenommen und inhaftiert. Zudem ordnete die Polizei eine Blutentnahme sowie eine Urinprobe an.

Nun muss sich der Mann vor der Staatsanwaltschaft Frauenfeld verantworten.

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