Hier kommst du mit dem Auto bestimmt nicht mehr weiter

Schnee bedeckt die Autobahn zwischen Sitten und Martigny. Sion ist aufgrund des Schneefalls für den Verkehr weitgehend gesperrt.

Als würde der jährliche Stau vor dem Gotthardtunnel in Richtung Süden nicht reichen, haben Schnee und Regen die Strassenlage weiter verschlimmert. Das Wallis und der Weg Richtung Süden sind stark eingeschränkt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Nacht auf Donnerstag brachte nicht nur Schneefall und Regen, sondern auch Strassensperrungen im Wallis, Tessin und in der Innerschweiz.

Im Kanton Wallis sind Strassen weiträumig abgesperrt und das in beide Richtungen, wegen des Schneefalls.

Auch in Richtung Süden vor und um den Gotthard müssen Reisende mit grossen Verzögerungen und gesperrten Strassen rechnen.

Die SBB melden diverse Strecken-Unterbrüche.

blue News liefert dir den Überblick über die Strassen- und Schienenlage in der Schweiz.

Osterstau, Schneefall und Starkregen fordern nicht nur die Natur und die Geduld auf der Strasse, sondern führen vielerorts auch zu Sperrungen. Vor allem im Kanton Wallis kommst du mit dem Auto praktisch nicht mehr vorwärts. blue News liefert dir die Übersicht zur Strassenlage in der Schweiz.

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag entwickelte sich die Wetterlage dramatisch schnell zu einer Ausnahmesituation. Bis zu einem Meter Neuschnee liegen im Wallis. Strassen mussten aufgrund der Wetterlage gesperrt werden.

Zwischen Visp und Sitten vermeldet der TCS ganze 28 Sperrungen oder Einschränkungen auf der Strasse. TCS

Im Wallis geht fast nichts mehr

Wer von Visp nach Saas-Fee oder nach Zermatt unterwegs ist, kommt mit dem Auto nicht weit. Ab Stalden sind die Strassen in beide Richtungen gesperrt. Grund ist starker Schneefall.

Wer von Visp in Richtung Sitten unterwegs ist, muss auf die Kantonsstrasse ausweichen. Die A9 von Brig in Richtung Sion ist gesperrt.

Wer über die Hauptstrasse H21 von Martigny – Grosser St. Bernhard fahren will, muss ebenfalls eine Alternative finde. Die Strasse ist in beide Richtungen gesperrt.

Die A9 über den Simplonpass zwischen Brig und Domodossola ist in beiden Richtungen gesperrt. Der TCS empfiehlt die Ausweichroute via A2 durch den Gotthardtunnel.

Auch die Haupstrasse zwischen Brig und Andermatt ist in beiden Richtungen gesperrt.

Die Hauptstrasse in Susten zwischen Leukerbad und Leuk ist ebenfalls in beide Richtungen gesperrt.

Im Wallis heisst es also zu Hause bleiben.

Auch Innerschweiz und Tessin betroffen

Wer über Ostern in Richtung Süden unterwegs ist, muss viel Geduld mitbringen.

Vor dem Gotthard wird heute lange Wartezeit erwartet. TCS

Am Donnerstagmorgen, 09.00 Uhr, ist die Lage vor dem Gotthardtunnel in Richtung Süden noch ruhig. Im Moment herrscht eine Wartezeit von 10 Minuten vor dem Nordportal. Im Laufe des Tages kann sich das aber noch ändern. Die Wetterlage zwingt Reisende, die zwar nicht in den Süden, aber zum Beispiel ins Wallis unterwegs sind, den Umweg durch den Gotthard zu nehmen.

Auch rund um den Gotthard gibt es einige Sperrungen: zwischen dem Grenzübergang Chiasso-Brogeda TI und dem Gotthard-tunnel ist eine Behinderung zu erwarten, berichtet der TCS.

Auf der H2 zwischen Andermatt UR und Disentis GR ist die Hauptstrasse wegen Schneefalls in beide Richtungen gesperrt.

Die Kantonsstrasse von Göschenen UR Richtung Göschenenalp, zwischen Abfrutt und Göschenenalp ist in beide Richtungen gesperrt.

Auf der Hauptstrasse von Färnigen UR Richtung Wassen UR ist mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Der Grund: Die Strasse ist mit Schnee bedeckt.

SBB muss diverse Strecken sperren

Die SBB geben bekannt, dass zwischen Visp und Zermatt der Bahnverkehr unterbrochen ist: «Die Einschränkung dauert bis zirka 13:00. Betroffen sind die Linien GEX, R40, RE41 und RE42.» Auch zwischen Brig und Leuk fahren im Moment keine Züge. Hier melden die SBB: «Die Einschränkung dauert bis mindestens 15:00. Betroffen sind die Linien EC, IC6, IC8, IR90, IR95, RE1, RE2 und R91.»

Auch die Linie zwischen Frutigen BE und Brig VS durch den Lötschberg-Tunnel ist unterbrochen: «Der Grund dafür ist eine Fahrleitungsstörung. Betroffen ist die Linie RE1», melden die SBB.

Diverse Strecken im Kanton Wallis und im Kanton Bern sind wegen des Schnees gesperrt. SBB

Im Kanton Bern gibt es weitere Sperrungen: «Der Bahnverkehr zwischen Spiez und Zweisimmen ist eingeschränkt. Der Grund dafür sind Unwetterschäden. Betroffen sind die Linien RE8, R11 und PEGPX. Es sind Verspätungen und Ausfälle zu erwarten», schreiben die SBB.

Eine weitere Meldung betrifft den Kanton Bern, genauer das Berner Oberland: «Unterbruch zwischen Grindelwald und Kleine Scheidegg (Zahnradbahn). Die Einschränkung dauert bis zirka 19:10. Betroffen ist die Linie 64. Der Bahnverkehr der Linie CC 64 fällt zwischen Grindelwald und Kleine Scheidegg aus, aufgrund Lawinengefahr.»