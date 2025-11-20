  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Ebikon LU Auffahrkollision auf A14 – acht Personen im Spital

Dominik Müller

20.11.2025

Drei Fahrzeuge verunfallten am Donnerstagmorgen auf der A14.
Drei Fahrzeuge verunfallten am Donnerstagmorgen auf der A14.
Luzerner Polizei

Heute Morgen hat sich auf der Autobahn A14 bei Ebikon LU eine Auffahrkollision mit drei beteiligten Autos ereignet. Acht Personen wurden zur Kontrolle ins Spital gebracht.

Dominik Müller

20.11.2025, 15:09

Am Donnerstagmorgen, kurz nach 6.45 Uhr, kam es auf der Autobahn A14 in Ebikon, Fahrtrichtung Luzern, zu einer Auffahrkollision mit drei Autos. Insgesamt befanden sich neun Personen in den Fahrzeugen. Acht von ihnen wurden durch den Rettungsdienst zur Kontrolle ins Spital gebracht.

Ein Auto sowie ein Lieferwagen waren nicht mehr fahrbar und mussten abtransportiert werden, schreibt die Luzerner Polizei in einer Mitteilung. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 30'000 Franken.

Der Unfall führte im morgendlichen Verkehr zu erheblichem Rückstau.

Meistgelesen

16-Jährige verhindert in ihren ersten Profi-Rennen gleich zwei Schweizer Mehrfach-Siege
Grösster Wunsch der Kessler-Zwillinge bleibt trotz Testament unerfüllt
Verkauft Trump im Hinterzimmer Kiews Zukunft?
Ein Denkfehler kostet Senioren viel Geld
Familientragödie in Istanbul – jetzt ist ein weiterer deutscher Tourist tot