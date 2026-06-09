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Aufsichtsperson in Frauenfeld attackiert Renitente Hündeler prügeln Senior ins Spital

Dominik Müller

9.6.2026

Die Kantonspolizei Thurgau sucht Zeugen, die Angaben zum Vorfall machen können.
Die Kantonspolizei Thurgau sucht Zeugen, die Angaben zum Vorfall machen können.
Keystone

Ein Mann wurde am Sonntag in Frauenfeld von Unbekannten mehrfach zu Boden gestossen und dabei unbestimmt verletzt. Die Kantonspolizei Thurgau sucht Zeugen.

Dominik Müller

09.06.2026, 09:28

09.06.2026, 09:39

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Eine Aufsichtsperson wurde bei Frauenfeld angegriffen, nachdem der Mann Spaziergänger auf die Leinenpflicht hingewiesen hatte.
  • Die beiden Männer sollen ihn am Notruf gehindert und zweimal zu Boden gestossen haben.
  • Der Verletzte musste ins Spital gebracht werden.
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Am Sonntagnachmittag war ein Mann in seiner Funktion als Aufsichtsperson an der Weinigerstrasse im Waldgebiet «Leue» in Frauenfeld unterwegs. Wie er gegenüber der Kantonspolizei Thurgau sagte, bemerkte er Höhe Seebach zwei Spaziergänger und eine Spaziergängerin, die ihre beiden Hunde nicht angeleint hatten.

Als er sie auf die Leinenpflicht aufmerksam machte, wurde er von ihnen verbal angegangen. Daraufhin versuchte er einen Notruf abzusetzen, wurde jedoch von den Männern daran gehindert und zweimal zu Boden gestossen. Anschliessend entfernten sich die beiden Männer zu Fuss in Richtung Weiningen, die Frau stieg in ein Auto und fuhr in dieselbe Richtung.

Der Aufseher wurde unbestimmt verletzt und musste vom Rettungsdienst ins Spital gebracht werden. Gemäss Polizei handelt es sich beim Verletzten um einen «älteren Mann».

Polizei sucht Zeugen

Die beiden Hundeführer werden als 35 bis 40 Jahr alt, korpulent und stark tätowiert beschrieben. Sie waren mit einem Rottweiler-ähnlichen und einem kleineren Hund unterwegs und sprachen Schweizerdeutsch. Die Frau verliess die Örtlichkeit mit einem blauen Personenwagen.

Die Polizei bittet Personen, die Angaben zur Täterschaft machen können, sich beim Kantonspolizeiposten Frauenfeld zu melden.

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