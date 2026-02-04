  1. Privatkunden
Hotspot für Putins Geheimdienstler Aufsicht kritisiert lasche Spionageabwehr der Schweiz

SDA/Redaktion blue News

4.2.2026

Die russische Botschaft in Bern: Russische Vertretungen in der Schweiz geraten offenbar besonders in den Fokus, da der Verdacht besteht, dass sie wie in anderen Ländern als Deckmantel für Spionagetätigkeit dienen.
Die russische Botschaft in Bern: Russische Vertretungen in der Schweiz geraten offenbar besonders in den Fokus, da der Verdacht besteht, dass sie wie in anderen Ländern als Deckmantel für Spionagetätigkeit dienen.
Bild: Keystone/Anthony Anex

Die Geschäftsprüfungsdelegation des Parlaments warnt davor, dass sich die Schweiz zu einem Hotspot für Geheimdienste entwickeln könnte. Sie verlangt vom Aussendepartement und vom Bundesrat ein entschiedeneres Vorgehen.

SDA/Redaktion blue News

04.02.2026, 06:20

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Spionage in der Schweiz bedrohe zunehmend die Staatssicherheit, warnt das oberste parlamentarische Aufsichtsorgan für Sicherheitsfragen.
  • Es besteht «erheblicher Handlungsbedarf», warnt die Geschäftsprüfungsdelegation (GPDel).
  • Die Aufsichtsbehörde erwartet ein härteres Vorgehen der Behörden.
  • Trotz Warnungen des Nachrichtendienstes lehnt das Aussendepartement Genehmigungen für verdächtige Diplomaten nicht ab.
  • Trotz Hinweisen auf Spionage bleiben Dutzende vermeintliche Diplomaten unbehelligt.
Mehr anzeigen

Die Schweiz hat laut den Zeitungen von Tamedia trotz wachsender Bedrohung zahlreiche mutmassliche Spione einreisen lassen. Auch der «Blick» berichtete am Mittwoch über das Thema. Die Zeitungen beriefen sich dabei auf den jüngsten Jahresbericht der Geschäftsprüfungsdelegation des Parlaments.

Die Delegation warnt darin, die Schweiz entwickle sich zunehmend zu einem «Hotspot» für nachrichtendienstliche Tätigkeiten. Der Nachrichtendienst des Bundes empfehle immer häufiger, verdächtigen Diplomaten die Einreise zu verweigern. Das Aussendepartement (EDA) folge diesen Empfehlungen jedoch in einer relevanten Zahl von Fällen nicht. Unter dem Verdacht der verbotenen Spionage stehe allen voran Russland, wie aus früheren Berichten hervorgehe.

Tatsächlich sprach der Nachrichtendienst im vergangenen Jahr in 71 Fällen aus dem Bereich des Ausländerdienstes eine Ablehnungsempfehlung aus – mehr als doppelt so viele wie 2024, schreibt der «Blick». Davon betrafen 30 Empfehlungen Akkreditierungen, wie sie üblicherweise für Diplomaten und Botschaftspersonal beantragt werden. Auch in diesem Bereich sei ein markanter Anstieg zu verzeichnen: 2021, im Jahr vor dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine, wurde lediglich ein einziges Gesuch zur Ablehnung empfohlen.

EDA: Gefahr von Gegenmassnahmen

Das EDA begründet laut den Tamedia-Zeitungen seine Zurückhaltung mit der Gefahr von Gegenmassnahmen. Die Schweiz zähle zu den letzten westeuropäischen Staaten, die in Moskau noch eine eigene Botschaft betreiben,  zudem nehme sie dort ein Schutzmachtmandat für Georgien wahr.

Mehr zum Thema

Polizei gibt bekannt. AKW und Autobahnen –  Spionageaktivitäten gegen Aargauer Infrastruktur

Polizei gibt bekanntAKW und Autobahnen –  Spionageaktivitäten gegen Aargauer Infrastruktur

Getarnt als Diplomaten. Mindestens 70 russische Spione agieren in der Schweiz

Getarnt als DiplomatenMindestens 70 russische Spione agieren in der Schweiz

Agenten dürfen bleiben. Die Schweiz als sicherer Hafen für Putins Spione

Agenten dürfen bleibenDie Schweiz als sicherer Hafen für Putins Spione

