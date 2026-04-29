Mann wollte Ex-Frau umbringen lassen – wie es dazu kam, und warum der Plan scheiterte

Ein Mann bezahlte 22'000 Franken um seine Ex-Partnerin umbringen zu lassen. Bild: Keystone

Ein Sorgerechtsstreit eskaliert zum Mordplan: Ein Mann aus dem Kanton Zürich versuchte, im Darknet einen Auftragskiller anzuheuern. Er flog auf, wurde verurteilt, und steht jetzt wieder vor Gericht. Der Fall in 5 Akten.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein Mann aus dem Kanton Zürich wurde verurteilt, weil er im Darknet versuchte, einen Auftragsmord an seiner Ex-Partnerin in Auftrag zu geben.

Die Tat blieb erfolglos, doch Ermittlungen – unter anderem durch britische Behörden – führten zur Identifizierung und Anklage.

Das Gericht sprach ihn schuldig und verhängte fünf Jahre Haft, gegen das Urteil läuft nun ein Berufungsverfahren am Obergericht Zürich. Mehr anzeigen

Hitmen, also Auftragskiller, kennt man vor allem aus Hollywood. Doch dieser Fall aus dem Jahr 2023 zeigt: Man kann sie auch im «Säuliamt» antreffen. Zumindest, wenn es nach dem Auftraggeber Karl F. geht.

Von 2010 bis 2016 waren *Karl F. und *Regula M. ein Paar. Aus der Beziehung gingen zwei Kinder hervor. Doch dann kam es zur Trennung – und zu einem Streit ums Sorgerecht, den Karl F. verlor.

Damit begann eine Entwicklung, die tatsächlich an einen Hollywood-Thriller erinnert. Und der noch nicht zu Ende erzählt ist: Diesen Donnerstag steht Karl F. vor dem Obergericht Zürich. Ihm wird erneut versuchte Anstiftung zum Mord vorgeworfen. Aber von vorne.

Um wen gehts?

Karl F. und Regula M. lebten nur bis Januar 2014 zusammen. Schon früh in der Beziehung kam es zu Konflikten. 2016 trennten sich die beiden und der Streit eskalierte weiter, vor allem rund um das Besuchsrecht und den Unterhalt. Die Auseinandersetzungen landeten mehrfach vor dem Bezirksgericht Affoltern am Albis. Seit Oktober 2022 darf Karl F. seine Kinder nur noch begleitet sehen.

Beide Seiten reichten zudem Strafanzeigen ein. Karl F. wurde mehrfach verurteilt: 2016 wegen Freiheitsberaubung, 2019 wegen Vernachlässigung von Unterhaltspflichten. In den Gerichtsakten wird nicht genauer beschrieben, was die Umstände waren.

Beruflich war Karl F. stets erfolgreich. Er arbeitete im IT-Bereich und als Projektmanager. Unter anderem war er auch bei namhaften Banken angestellt. Laut Gericht spielte er in der Freizeit Golf, ging spazieren und genoss die Sonne auf seiner Terrasse.

Die Vorbereitung

Der Konflikt zwischen dem Elternpaar spitzte sich weiter zu. Am 22. Dezember 2020 kam es laut Anklage zu einem Vorfall während eines Besuchs. Um was für einen Vorfall es sich handelte, wird in den Gerichtsakten nicht gesagt. Die Mutter erstattete erneut Anzeige.

Daraufhin hatte Karl F. keinen Kontakt mehr zu seinen Söhnen. Im Dezember 2022 kommt es erneut zu einer Verhandlung. Erneut wegen Unterhaltszahlungen. Laut Gerichtsakten soll Karl F. seit dem letzten Gerichtstermin 2016 den Unterhalt nicht bezahlt haben. Das Gericht verpflichtete ihn zu monatlichen Unterhaltszahlungen von insgesamt 5760 Franken. Zusätzlich soll F. Nachzahlungen von rund 888'000 Franken pro Kind zahlen.

Die ständigen Gerichtstermine, die Distanz zu seinen Kindern und die hohe finanzielle Belastung schienen Karl F. in die Weissglut zu treiben. Denn bereits 2021 begann er laut Anklage mit den Vorbereitungen zur Tat.

Er suchte im Darknet nach Möglichkeiten, jemanden zu beauftragen, «einer Person Respekt einzuflössen». Das ist die offizielle Bezeichnung einer Dienstleistung auf einer illegalen Website im Darknet. Der Preis: 2500 US-Dollar.

Später richtete er verschlüsselte Programme und ein Kryptowährungskonto auf seinem Computer ein. Diese sollen ihm später helfen, die illegale Dienstleistung zu bezahlen.

Zwischen Dezember 2022 und Januar 2023 schien es F. aber nicht genug zu sein, seiner Ex Angst einzuflössen. Er habe sich entschieden, einen Auftragsmörder zu engagieren.

Die Tat

Am 3. Januar 2023 meldete sich Karl F. im Darknet auf einer Seite an, auf der illegale Dienstleistungen angeboten werden. Unter anderem das Verletzen oder Töten einer Person zum Preis von 5000 bis zu 40'000 US-Dollar. Am gleichen Tag beauftragte der Beschuldigte unter einem Pseudonym einen Auftragsmörder, seine Ex-Partnerin Regula M. töten zu lassen.

Im Laufe des Monats Januar korrespondierte der Beschuldigte regelmässig mit den Betreibern der illegalen Seite. Er überwies über 22'000 Franken in Bitcoins. Zusätzlich beschaffte er konkrete Informationen: Bei einem Spaziergang fotografierte er das Auto von Regula M. sowie ihr Nummernschild. Diese Bilder und ein Foto von M. schickte er den Betreibern der Seite.

F. und die Betreiber der Seite schrieben hin und her. Doch F. wollte sicherstellen, dass die Planung läuft. Auf die Frage, wann dann seine Ex-Partnerin umgebracht werden sollte, folgte gleich eine Antwort. Die Tat werde Ende Januar ausgeführt. Geplant war, Regula M. beim Vorbeifahren mit einer Schusswaffe zu töten. Doch zwei Tage nach dem angekündigten Zeitpunkt stellte Karl F. fest, dass seine Ex-Partnerin noch lebte. Er fragte nach und erhielt die Antwort, dass die Tat noch folgen werde. Doch dazu kam es nie.

Der Prozess

Am 1. Februar 2023 stehen zwei Beamte vor Regula M. Sie erzählen ihr, dass sie im Darknet zu einem «Zielobjekt» geworden sei. Jemand wolle sie über einen Auftragsmord umbringen. Die Beamten fragen sie, ob sie eine Vermutung habe, wer ihr das antun wolle. Ihr kommt nur eine Person in den Sinn: Karl F. Dieser wurde daraufhin verhört. Seine persönlichen Gegenstände wurden beschlagnahmt und darauf wurden Beweise für die vorgeworfene Tat gefunden. Nach einer umfangreichen Untersuchung durch die Schweizerische Strafuntersuchungsbehörde wird F. angeklagt.

Im Januar 2025 musste sich Karl F. vor dem Bezirksgericht Affoltern verantworten. Die Staatsanwaltschaft warf ihm versuchte Anstiftung zum Mord, strafbare Vorbereitungshandlungen zur schweren Körperverletzung sowie versuchte Anstiftung zur schweren Körperverletzung vor. Sie forderte eine Freiheitsstrafe von 15 Jahren.

Karl F. bestritt alle Vorwürfe und verlangte einen vollständigen Freispruch. Seine Verteidigung stellte die Beweislage infrage, insbesondere die Chatprotokolle zwischen Karl F. und den Betreibern der illegalen Webseite sowie deren Zeitstempel. Genauer heisst es, dass die Winter- beziehungsweise die Sommerzeit nicht angegeben wurde.

Der Fall erhielt auch eine internationale Dimension: Die britische National Crime Agency (NCA) hatte Hinweise an die Schweizer Behörden geliefert, dass jemand aus der Schweiz im Darknet einen Auftragskiller suche. Über die verschickten Bilder und Daten konnte die Spur schliesslich zu Regula M. und durch ihre Aussage zu Karl F. verfolgt werden.

Die Verteidigung argumentierte, die britischen Behörden hätten den Beschuldigten möglicherweise in eine Falle gelockt und die Plattform selbst betrieben. Dies würde bedeuten, dass F. nach Schweizer Strafgesetz überhaupt gar nicht erst angeklagt werden durfte. Zudem brachte Karl F. eine dritte Person ins Spiel: Ein Mann namens «Tom» aus Zürich habe sich in seinen Computer gehackt und den Auftrag in seinem Namen ausgelöst. Da jedoch jegliche Beweise für diese Theorie fehlten, schmetterte das Gericht diese ab.

Das erste Urteil

In seinem Urteil hielt das Bezirksgericht fest, dass die Argumente der Verteidigung grösstenteils nicht überzeugen. Es folgte in weiten Teilen der Einschätzung der Staatsanwaltschaft, setzte die Strafe jedoch deutlich tiefer an: Das Gericht spricht Karl F. der versuchten Anstiftung zur schweren Körperverletzung und der strafbaren Vorbereitungshandlung zur schweren Körperverletzung frei. Somit wurde Karl F. zu fünf Jahren Freiheitsstrafe verurteilt. Die bereits abgesessene Untersuchungshaft von 762 Tagen wurde angerechnet. Sitzt Karl F. die ganze Strafe ab, würde er im Februar 2028 wieder auf freien Fuss gelangen.

Und jetzt?

Diesen Donnerstag steht Karl F. erneut vor Gericht. Sowohl er selbst als auch die Staatsanwaltschaft haben Berufung gegen das erste Urteil eingelegt. Warum Karl F. Berufung eingelegt hat, wird erst am Verhandlungstag bekannt gegeben. Nun wird der Fall am Obergericht in Zürich – der nächsthöheren Instanz – nochmal neu verhandelt. Am Prozesstag werden auch die Forderungen der jeweiligen Parteien bekanntgegeben. blue News wird den Gerichtsprozess am Donnerstag vor Ort verfolgen und laufend darüber berichten.

Bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung gilt die Unschuldsvermutung.

*Name der Redaktion bekannt