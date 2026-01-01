Augenzeuginnen berichten vom Silvesterunglück – waren Wunderkerzen der Auslöser?

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

«Es herrschte absolute Panik» Augenzeuginnen berichten vom Silvesterunglück – waren Wunderkerzen der Auslöser?

Samuel Walder

1.1.2026

Der verheerende Brand in Crans-Montana forderte zahlreiche Opfer. Einige von ihnen wurden im Unispital Zürich behandelt.
Der verheerende Brand in Crans-Montana forderte zahlreiche Opfer. Einige von ihnen wurden im Unispital Zürich behandelt.
sda

Erste Aussagen von Augenzeuginnen zeichnen ein neues Bild der Ereignisse in der Bar «Le Constellation». Waren Wunderkerzen auf Champagner-Flaschen die Ursache für die Tragödie?

Samuel Walder

01.01.2026, 12:54

01.01.2026, 13:50

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Zeugenaussagen zufolge wurde das Feuer in der Bar «Le Constellation» in Crans-Montana durch eine Wunderkerze auf einer Champagner-Flasche ausgelöst.
  • Die Flammen breiteten sich schnell aus: Panik brach aus, während die Fluchtwege offenbar unzureichend waren – ein Fenster musste eingeschlagen werden, um Menschen zu retten.
  • Rund 200 Personen, darunter auch Minderjährige, waren im Lokal; Feuerwehr und Polizei trafen zwar rasch ein, konnten aber nicht alle bergen.
Mehr anzeigen

Langsam fügen sich erste Puzzleteile der Tragödie von Crans-Montana zu einem Bild zusammen – dank der Aussagen von Überlebenden, die dem Inferno in der Bar «Le Constellation» nur knapp entkommen sind.

Die Französinnen Emma und Albane schilderten dem Sender BFMTV ihre dramatische Flucht: «Es herrschte absolute Panik, alle schrien.» Laut ihren Aussagen soll der Brand durch eine Geburtstagskerze auf einer Champagner-Flasche ausgelöst worden sein – eine gängige Showeinlage in Clubs.

Kellnerinnen hätten die Flaschen mit Kerzen durch den Raum getragen, ehe das Unglück seinen Lauf nahm. Die Ausgangstür war für die Menschenmenge zu klein, ein Fenster musste eingeschlagen werden, um Leben zu retten.

Decke in Brand gesetzt

«Die Flammen waren nur einen Meter von uns entfernt», so die jungen Frauen. Auch schilderten sie, dass eine Frau von der panischen Menge die Treppe hinuntergestossen und dabei am Knie verletzt worden sei. Die Feuerwehr und Polizei seien «innerhalb weniger Minuten» eingetroffen – doch für viele war es da schon zu spät.

Eine weitere Augenzeugin, Victoria, äusserte sich gegenüber französischen Medien: Auch ihrer Beobachtung nach habe eine Wunderkerze auf einer Champagner-Flasche die Decke in Brand gesetzt. Eine Frau, die auf den Schultern einer anderen Person stand, habe die Flasche zu hoch gehalten, woraufhin die Flammen «rasend schnell» um sich griffen.

Die Frauen schätzen, dass rund 200 Personen, darunter auch Minderjährige zwischen 15 und 20 Jahren, in der Bar waren.

Meistgelesen

Neues Video soll Bar-Decke in Flammen zeigen +++ Erste Bilder zeigen das Innere der Bar
«Wall Street Journal»: Trump hat Epstein Spa-Mitarbeiterinnen geschickt
Augenzeuginnen berichten vom Silvesterunglück – waren Wunderkerzen der Auslöser?
Riesige Kirche in Amsterdam abgebrannt +++ Silvester-Bilanz aus Zürich und der Ostschweiz
Was wir zur Tragödie wissen – und was nicht

Mehr aus dem Ressort

Über 30 Brandopfer in Spezialzentren. Schweizer Spitäler nach Silvesterunglück im Wallis am Limit

Über 30 Brandopfer in SpezialzentrenSchweizer Spitäler nach Silvesterunglück im Wallis am Limit

40-Jährige festgenommen. Deutscher (39) in Meilen ZH niedergestochen

40-Jährige festgenommenDeutscher (39) in Meilen ZH niedergestochen

Dutzende Tote. Was wir zur Tragödie wissen – und was nicht

Dutzende ToteWas wir zur Tragödie wissen – und was nicht