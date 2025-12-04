  1. Privatkunden
«Exklusives Weihnachtsgeschenk» Preisexplosion bei Bieterkampf für Kennzeichen «SO 1»

SDA

4.12.2025 - 10:09

Die Solothurner Regierungsrätin Sandra Kolly hält das legendäre Nummernschild.
Die Solothurner Regierungsrätin Sandra Kolly hält das legendäre Nummernschild.
Motorfahrzeugkontrolle Solothurn

Der Kanton Solothurn versteigert das Autokennzeichen SO 1. Bereits nach wenigen Stunden sind über 40 Angebote eingegangen – und der Preis ist schon auf über 212'000 Franken geklettert.

Keystone-SDA

04.12.2025, 10:09

04.12.2025, 10:23

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Das Autokennzeichen SO 1 wird aktuell online versteigert.
  • Der Auktionspreis hat bereits über 200'000 Franken erreicht – ein Rekord für den Kanton Solothurn.
  • Die Nummer war zuletzt 1994 versteigert worden und wird nun auf Wunsch der Bevölkerung erneut angeboten.
Mehr anzeigen

Die Online-Auktion des Autokennzeichens SO 1 begann am Mittwochabend um 22 Uhr und dauert noch bis am 17. Dezember. Als Startpreis hatte der Kanton Solothurn 10'000 Franken festgelegt. Und der Start war mit bereits über 40 Angeboten furios. Der aktuelle Preis hat die 200'000-Franken-Marke bereits geknackt.

Damit ist klar, dass SO 1 wie erwartet mit Abstand zum teuersten Solothurner Kontrollschild wird. Der Rekord lag bislang bei 35'000 Franken für eine zweistellige Nummer.

Der aktuelle Schweizer Rekord für ein Nummernschild gehört «ZH 24», das im Juli 2024 für 299'000 Franken versteigert wurde. Vorheriger Rekordhalter war das Schild «ZG 10», das 2018 für 233'000 Franken verkauft wurde.

Das spezielle Kennzeichen SO 1 kommt nicht zum ersten Mal unter den Hammer. Es wurde bereits 1994 angeboten, als Solothurn als erster Kanton Kontrollschilder versteigerte. Damals war es noch günstiger zu haben – ein Autofahrer erhielt den Zuschlag für die exklusive Nummer für im Vergleich zu heute vernachlässigbaren 20'000 Franken.

Käufer muss sofort bezahlen

Seit dem Jahr 2008 liegt dieses Schild wieder im Depot der Motorfahrzeugkontrolle. Der Regierungsrat entschied sich nun dafür, SO 1 erneut zu versteigern. Aus der Bevölkerung sei immer wieder der Wunsch danach geäussert worden, hielt der Regierungsrat fest.

Die Auktion findet ausschliesslich online statt, wie der Regierungsrat weiter festhält. Wie bei den übrigen Versteigerungen von Kontrollschildern – derzeit wäre beispielsweise auch SO 16'300 zu haben und dies bereits ab 200 Franken – ist der Zuschlag definitiv.

Das Kontrollschild wird aber nur gegen Sofortbezahlung übergeben. «Wer sich SO 1 als exklusives Weihnachtsgeschenk sichern möchte, sollte das nötige Kapital bereithalten», machte der Regierungsrat klar.

