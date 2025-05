Der Krieg gegen Al-Schabab verläuft seit Jahren blutig. (Symbolbild) KEYSTONE

Ein junger Basler wollte sich der Terrormiliz Al-Schabab anschliessen – bis seine Mutter Alarm schlug. Jetzt steht er wegen Unterstützung einer Terrororganisation vor Gericht.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein 20-Jähriger aus Basel plante die Ausreise in ein Terrorcamp nach Somalia.

Seine Mutter alarmierte die Behörden – eine Sondereinheit stoppte ihn rechtzeitig.

Der Mann wurde zu 18 Monaten bedingt verurteilt und muss sich einer Deradikalisierung unterziehen. Mehr anzeigen

Der Fall beginnt mit einer Festnahme im Morgengrauen: Im Juli 2024 verlässt ein junger Mann wie gewohnt seine Wohnung im Basler Quartier Gundeldingen. Er will zum Morgengebet, doch plötzlich greifen maskierte Spezialkräfte zu. Die Polizei nimmt ihn wegen Terrorverdachts fest – und durchsucht anschliessend seine Wohnung.

Zunächst leugnet der junge Mann jede Schuld, wie die «BZ Basel» berichtet. Doch nach monatelanger U-Haft legt er ein Geständnis ab: Er hatte vor, in den Dschihad zu ziehen und sich der Terrorgruppe Al-Schabab in Somalia anzuschliessen. Diese ist mit Al-Kaida verbunden und kontrolliert weite Teile des Landes. Der Flug sollte am 7. August stattfinden, das Geld für die Reise war organisiert.

Der Weg in die Radikalisierung verlief digital. Der Mann stammt aus einer Basler Familie mit palästinensisch-deutschem Hintergrund. Er leidet an sozialer Phobie, ist introvertiert und lebt weitgehend zurückgezogen. Seine «Freunde» kennt er nur über Onlineplattformen wie Discord – persönliche Begegnungen gibt es keine. Mit 17 wendet er sich dem Islam zu, besucht regelmässig die Moschee, bleibt aber auch dort isoliert.

Mutter verhindert Radikalisierung

Seinen Plan teilt er im Frühling 2024 über die verschlüsselte App «Session» – ein Dienst, der keine Telefonnummer erfordert und in der Schweiz betrieben wird. Dort schreibt er einem Kontakt namens Omar, dass er den Märtyrertod suche und unter der Scharia leben wolle. Kurz darauf erhält er Instruktionen: Er solle sich für Somalia bereitmachen, sein Bart und Tattoo entfernen – um bei der Ausreise nicht aufzufallen.

Die Mutter reagiert – und verhindert die Radikalisierung. Im Juni erzählt der Mann seiner Mutter von seinen Reiseplänen. Er wolle in den Bergen Arabisch lernen und sich Al-Schabab anschliessen. Die Mutter zögert nicht – sie wendet sich an die Anlaufstelle Radikalisierung der Basler Kantonspolizei. Die Behörden reagieren rasch: Anfang Juli wird er verhaftet, die Bundesanwaltschaft eröffnet ein Verfahren.

Bei der Auswertung seiner Geräte finden Ermittler belastende Chatverläufe, IS-Propaganda und auch Pornografie. Zudem kann ihm per DNA ein früherer Einbruch in einen Quartierladen nachgewiesen werden.

«Schwierig, zu arbeiten»

Im April 2025 wird der Mann vorzeitig aus der Untersuchungshaft entlassen – aufgrund eines Deals mit der Bundesanwaltschaft. Er akzeptiert eine bedingte Freiheitsstrafe von 18 Monaten und unterzieht sich einer behördlich angeordneten Deradikalisierungstherapie. Zusätzlich trifft er präventiv regelmässig einen Spezialisten der Polizei und muss seinen Schweizer Pass vorübergehend abgeben.

Heute lebt er wieder bei seinen Eltern, will arbeiten, doch sein Vorstrafenregister steht ihm im Weg. «Ich würde auf dem Bau oder in der Reinigung arbeiten – aber es wird schwierig, etwas zu finden», sagt er. Auch die Rückkehr ins soziale Leben ist für ihn ungewohnt: «Es ist ein komisches Gefühl, plötzlich wieder unter so vielen Leuten zu sein.»