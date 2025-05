Das Piazza am Idaplatz war ein beliebter Treffpunkt in Zürich. Screenshot Google Maps

Das Café Piazza im Zürcher Kreis 3 schliesst wegen einer umfassenden Sanierung des Gebäudes. Ob es nach den Bauarbeiten zurückkehrt, bleibt ungewiss.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Das Café Piazza am Zürcher Idaplatz schliesst nach 16 Jahren.

Grund dafür ist die bevorstehende Gebäudesanierung.

Ob das Café nach der Sanierung wieder zurückkehren kann, ist noch unsicher. Mehr anzeigen

Das Restaurant Piazza am Zürcher Idaplatz muss nach 16 Jahren seinen Türen schliessen. Grund dafür sind die bevorstehenden Sanierungsarbeiten an dem denkmalgeschützten Gebäude, in dem sich das Restaurant befindet.

Die Sanierungsarbeiten sind seit Jahren geplant und werden voraussichtlich 12 bis 18 Monate dauern.

Die Betreiber des Restaurants hoffen, nach der Renovation wieder öffnen zu können. Ob das Piazza tatsächlich zurückkehrt, ist jedoch noch unklar, da die Verhandlungen über eine mögliche Wiedereröffnung noch andauern.

Das Piazza war bekannt für sein italienisches Flair, das besonders im Sommer mit buntem Mobiliar und einem Glace-Laden nebenan zur Geltung kam. Auch das jährliche Idaplatzfest wird ohne das Restaurant auskommen müssen.

Angestellte verlieren Job

Die Nachricht von der Schliessung hat bei den Gästen viele Erinnerungen geweckt. Viele haben Dinge aus der Quartierbeiz gekauft, zum Beispiel Tische oder Sonnenschirme.

Die Schliessung bedeutet auch, dass sich Angestellte einen neuen Job suchen müssen. So auch Geschäftsführer Nick Banjska, der auch im Lokal tätig ist. Er sieht der Schliessung ohne Groll entgegen und konzentriert sich auf das bevorstehende Abschiedsfest mit Grill und DJ.

