Ausbau des Bahnhofs Bern dauert offenbar deutlich länger und kostet viel mehr

Bis zu 250 Millionen MehrkostenAusbau des Bahnhofs Bern dauert offenbar deutlich länger und kostet viel mehr
SDA/Helene Laube
11.12.2025
Der ausgebaute Bahnhof Bern kann voraussichtlich erst im Jahr 2031 eröffnet werden. Vergangenes Jahr hiess es, die Eröffnung finde Ende 2029 statt. Die Bauarbeiten dauern nicht nur länger als geplant, sie sind auch viel teurer.
Der neue Bahnhof Bern wird laut «Berner Zeitung» und «Bund» nochmals deutlich teurer und später fertig gestellt werden. Das Projekt werde laut Recherchen der Zeitungen voraussichtlich erst 2031 abgeschlossen und rund 40 Prozent mehr kosten als ursprünglich geplant – es dürften weitere 200 bis 250 Millionen Franken dafür anfallen.
Die Bauherren hätten die Eröffnung wegen Einsprachen, geologischer Schwierigkeiten und komplexer Arbeiten mehrfach verschoben. Frühere Probleme wie Altlasten, mangelhafte Verankerungen, zusätzliche Bodenvereisungen und Folgen der Pandemie hätten den Zeitplan zusätzlich verzögert.
Es ist nicht die erste Verzögerung: Ursprünglich hätte der mit 974 Millionen Franken veranschlagte Umbau mit neuer Personenunterführung und neuem RBS-Tiefbahnhof in diesem Jahr eröffnet werden sollen, heisst es in dem Bericht. Dann seien die Kosten gestiegen, und die Eröffnung wurde zunächst auf das Jahr 2029 verschoben.
Erweiterter Bahnhof Bern wird erst Ende 2029 eröffnet
Der ausgebaute Bahnhof Bern kann erst Ende 2029 eröffnet werden. Die Bauarbeiten dauern länger als vorgesehen, wie die SBB, die Regionalbahn RBS und die Stadt Bern am Mittwoch vor den Medien bekanntgaben. Bisher war geplant, die neue Unterführung der SBB Mitte 2028 und den Tiefbahnhof des Regionalverkehrs Bern-Solothurn (RBS) Mitte 2029 in Betrieb zu nehmen. Die Verzögerung hat mehrere Gründe. So ist der Fels härter, als die Untersuchungen des Baugrunds vermuten liessen. «Der Abbau ist aufwändiger als angenommen», sagte Benno Nussberger, Gesamtprogrammleiter der SBB.