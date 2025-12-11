Ausbau des Bahnhofs Bern dauert offenbar deutlich länger und kostet viel mehr

Bauarbeiten am Bahnhof in Bern. (4. September 2025) Bild: Keystone/Anthony Anex

Der ausgebaute Bahnhof Bern kann voraussichtlich erst im Jahr 2031 eröffnet werden. Vergangenes Jahr hiess es, die Eröffnung finde Ende 2029 statt. Die Bauarbeiten dauern nicht nur länger als geplant, sie sind auch viel teurer.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der neue Bahnhof Bern wird laut einem Medienbericht nochmals deutlich teurer und später fertig gestellt werden.

Das Projekt soll offenbar bis 2031 dauern und 200 bis 250 Millionen Franken mehr kosten als ursprünglich geplant.

Die Gründe für die Verspätung und die Verteuerung sind vielfältig. Mehr anzeigen

Der neue Bahnhof Bern wird laut «Berner Zeitung» und «Bund» nochmals deutlich teurer und später fertig gestellt werden. Das Projekt werde laut Recherchen der Zeitungen voraussichtlich erst 2031 abgeschlossen und rund 40 Prozent mehr kosten als ursprünglich geplant – es dürften weitere 200 bis 250 Millionen Franken dafür anfallen.

Die Bauherren hätten die Eröffnung wegen Einsprachen, geologischer Schwierigkeiten und komplexer Arbeiten mehrfach verschoben. Frühere Probleme wie Altlasten, mangelhafte Verankerungen, zusätzliche Bodenvereisungen und Folgen der Pandemie hätten den Zeitplan zusätzlich verzögert.

Es ist nicht die erste Verzögerung: Ursprünglich hätte der mit 974 Millionen Franken veranschlagte Umbau mit neuer Personenunterführung und neuem RBS-Tiefbahnhof in diesem Jahr eröffnet werden sollen, heisst es in dem Bericht. Dann seien die Kosten gestiegen, und die Eröffnung wurde zunächst auf das Jahr 2029 verschoben.