In Oberstetten SG ist es am Sonntag zu einer gewaltttätigen Auseinandersetzung mit mehreren Männern gekommen. Mehrere Männer wurden verletzt und verhaftet.

Am Sonntag kurz nach 18.40 Uhr, hat die Kantonale Notrufzentrale St.Gallen die Meldung von einer gewalttätigen Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern in einer Wohnung an der Oklahomastrasse erhalten.

Gemäss jetzigen Erkenntnissen ist es im Gemeinschaftsbereich einer Wohnung, deren Zimmer an mehrere Personen vermietet sind, zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen, darunter ein 47-jähriger Deutscher, ein 49-jähriger Pole sowie ein 53-jähriger Pole gekommen.

Dabei wurde der 47-Jährige eher schwer verletzt. Er musste vom Rettungsdienst ins Spital gebracht werden. Der 49-Jährige wurde unbestimmt verletzt und ebenfalls vom Rettungsdienst ins Spital gebracht. Er konnte das Spital im Verlauf der Nacht verlassen und wurde festgenommen. Der 53-Jährige blieb weitgehend unverletzt und wurde ebenfalls festgenommen.

Die Kantonspolizei St. Gallen hat unter der Leitung der Staatsanwaltschaft des Kantons St. Gallen die Ermittlungen zu den Hintergründen, dem Ablauf und dem Beteiligungsgrad der involvierten Personen aufgenommen. Im Einsatz standen nebst mehreren Patrouillen und Fachspezialisten der Kantonspolizei St. Gallen auch der Rettungsdienst mit medizinischem Fachpersonal.